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Kaynak: Haber Merkezi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü "rüşvet" soruşturması kapsamında aralarında Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 55 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında belediye başkan yardımcılarının da olduğu bildirildi.

Etimesgut Belediyesi'nde ve gözaltına alınan isimlerin ikametinde arama çalışması yapılıyor.

DÜN DE ÜSKÜDAR BELEDİYESİ'NE OPERASYON DÜZENLENMİŞTİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında dün Üsküdar Belediyesi'ne ikinci dalga operasyon düzenlenmişti.

Operasyonda Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhun Ünlü, Belediye Başkanı Özel Kalemi Alihan Koçoğlu, mimar Burçin Çevik, Adem Altıntaş ve müteahhit Bülent Orhan Tozkoparan gözaltına alınmıştı.

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