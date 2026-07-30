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Kaynak: Haber Merkezi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, “Terörsüz Türkiye” süreciyle birlikte savunma ve güvenlik harcamalarının artık halkın refahı için harcanacağını ileri sürdü. Yıldız'ın bu sözleri, kamuoyunda karşılık bulmayan ve terörist başı Öcalan'ın sürecin aktörlerinden biri yapılmasıyla tepkilerin odağında İmralı açılımı için rıza üretme hamlesi olarak görüldü.

MHP Feti Yıldız’ın bu çıkışı, Cumhur İttifakı’nın "İmralı açılımı" hususunda halkı ikna etme hamlesi olarak değerlendirilirken, "Terörsüz Türkiye" söylemi üzerinden vatandaşa ekonomik vaatler sunulması "Geçim krizinin faturası teröre kesilerek yeni süreç meşrulaştırılmaya çalışılıyor" eleştirilerine neden oldu.

BÜTÇELERDE TERCİH HALKTAN YANA OLMADI

Feti Yıldız açıklamasında; "Yıllar boyunca terör ve şiddetle mücadeleye ayrılmak zorunda kalınan devasa kaynakları artık çiftçimize sulama kanalı, esnafımıza kredi, şehirlerimize altyapı olarak döndürmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Fakat bu ifadeler, yıllardır TBMM’deki bütçe düzenlemelerinde iktidarla birlikte hareket eden MHP’nin kendi sorumluluğunu perdeleme çabası olarak değerlendiriliyor. Yüksek enflasyon, ekonomik kriz ve geçim sıkıntısı altındaki vatandaş için bugüne kadar atılmayan adımların faturasını sadece "terör harcamalarına" kesmek, ekonomik krizin gerçek nedenlerini gizleme söylemi olarak nitelendiriliyor.

22 Ekim 2024’ten bu yana yürütülen “Terörsüz Türkiye” sürecinin uyumla ilerlediğini öne süren Yıldız, eleştiride bulunan kesimleri ise "siyasi, ahlaki ve vicdani ölçüsü olmayanlar" olarak hedef aldı.

Geçmişte sert güvenlikçi politikalardan taviz vermeyen ve her türlü diyalog arayışını ağır dille eleştiren bir siyasi çizginin, bugün "bütçe kaynaklarının sosyal refaha yönlendirilmesi" kılıfıyla yeni süreci meşrulaştırmaya çalışması manidar bulunuyor. Kamuoyu, yıllardır iktidar ortağı olan MHP'nin, halkın mutfağındaki yangını söndürmek için neden bugünü beklediğini sorguluyor.