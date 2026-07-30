Yeniçağ Gazetesi
30 Temmuz 2026 Perşembe
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Anasayfa Spor Fenerbahçe'nin tur atlamasının ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi

Fenerbahçe'nin tur atlamasının ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Gornik Zabrze'yi eleyerek yoluna devam eden Fenerbahçe, Türkiye'nin UEFA ülke puanına katkıda bulundu. Sarı-lacivertlilerin Polonya deplasmanında aldığı beraberliğin ardından gözler güncellenen ülke puanı tablosuna çevrildi.

Furkan Çelik Furkan Çelik
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Fenerbahçe'nin tur atlamasının ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi - Resim: 1

Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında Gornik Zabrze ile 1-1 berabere kaldı.

Sarı Lacivertliler bu sonuçla; ilk maçın skor avantajıyla birlikte adını üst tura yazdıran taraf oldu.

1 12
Fenerbahçe'nin tur atlamasının ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi - Resim: 2

Fenerbahçe'nin bu beraberliği ülke puanına 0,1'lik katkı sundu.

Güncellenen ülke puanı sıralaması şu şekilde:

2 12
Fenerbahçe'nin tur atlamasının ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi - Resim: 3

1. İngiltere (98.519 puan)

3 12
Fenerbahçe'nin tur atlamasının ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi - Resim: 4

2. İtalya (84.232 puan)

4 12
Fenerbahçe'nin tur atlamasının ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi - Resim: 5

3. İspanya (78.618 puan)

5 12
Fenerbahçe'nin tur atlamasının ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi - Resim: 6

4. Almanya (76.688 puan)

6 12
Fenerbahçe'nin tur atlamasının ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi - Resim: 7

5. Fransa (65.082 puan)

7 12
Fenerbahçe'nin tur atlamasının ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi - Resim: 8


6. Portekiz (60.450 puan)

8 12
Fenerbahçe'nin tur atlamasının ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi - Resim: 9

7. Belçika (55.850 puan)

9 12
Fenerbahçe'nin tur atlamasının ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi - Resim: 10

8. Hollanda (48.895 puan)

10 12
Fenerbahçe'nin tur atlamasının ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi - Resim: 11

9. Türkiye (45.775 puan)

11 12
Fenerbahçe'nin tur atlamasının ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi - Resim: 12

10. Polonya (42.625 puan)

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