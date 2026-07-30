Fenerbahçe'nin tur atlamasının ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi

Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında Gornik Zabrze ile 1-1 berabere kaldı.
Sarı Lacivertliler bu sonuçla; ilk maçın skor avantajıyla birlikte adını üst tura yazdıran taraf oldu.
Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında Gornik Zabrze ile 1-1 berabere kaldı.
Sarı Lacivertliler bu sonuçla; ilk maçın skor avantajıyla birlikte adını üst tura yazdıran taraf oldu.
Fenerbahçe'nin bu beraberliği ülke puanına 0,1'lik katkı sundu.
Güncellenen ülke puanı sıralaması şu şekilde:
1. İngiltere (98.519 puan)
2. İtalya (84.232 puan)
3. İspanya (78.618 puan)
4. Almanya (76.688 puan)
5. Fransa (65.082 puan)
6. Portekiz (60.450 puan)
7. Belçika (55.850 puan)
8. Hollanda (48.895 puan)
9. Türkiye (45.775 puan)
10. Polonya (42.625 puan)