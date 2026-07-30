Yeniçağ Gazetesi
30 Temmuz 2026 Perşembe
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Anasayfa Ekonomi 560 bin TL'nin mevduat kazancı uçtu: En yüksek tutarı veren banka

560 bin TL'nin mevduat kazancı uçtu: En yüksek tutarı veren banka

560 bin TL'nin 32 günlük vadeli hesapta değerlendirmeyi planlayanlar açısından finans kuruluşlarının güncellenen faiz yüzdeleri yeniden düzenlendi. Peki, bu güncel oranlar doğrultusunda bir aylık vade sonunda ne kadar bir getiri sağlanıyor? İşte ayrıntılar...

Kaynak: Haber Merkezi
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560 bin TL'nin mevduat kazancı uçtu: En yüksek tutarı veren banka - Resim: 1

Mevduat faizlerindeki güncellemelerin ardından 560 bin TL'nin 32 günlük getirisi yeniden hesaplandı. Güncel oranlara göre yatırımcının vade sonunda elde edeceği kazanç belli oldu.

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560 bin TL'nin mevduat kazancı uçtu: En yüksek tutarı veren banka - Resim: 2

Tasarruflarını vadeli hesaplarda değerlendirmeyi düşünen birikim sahipleri son dönemdeki faiz değişimlerini yakından izliyor. Özellikle 560 bin TL tutarındaki sermayenin 32 günlük süreçte ne kadar getiri sağlayacağı, güncellenen banka oranlarıyla yeniden hesaplandı. Kurumlar arasında farklılık gösteren oranlar sebebiyle tasarruf sahipleri en avantajlı teklifleri mercek altına alıyor.

İşte 560.000 TL'nin bir aylık vadeli hesapta sunacağı güncel getiri ve finans kuruluşlarının faiz oranları tablosu...

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560 bin TL'nin mevduat kazancı uçtu: En yüksek tutarı veren banka - Resim: 3

CEPTETEB

Marifetli Hesap

Faiz Oranı: Yüzde 45,00

Net Getiri: 18.227 TL

Vade Sonu Tutar: 578.227 TL

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560 bin TL'nin mevduat kazancı uçtu: En yüksek tutarı veren banka - Resim: 4

ODEA

Günlük Kazandıran Oksijen Hesap

Faiz Oranı: Yüzde 46,00

Net Getiri: 18.632 TL

Vade Sonu Tutar: 578.632 TL

Yeni Vadeli Mevduat:

Faiz Oranı: Yüzde 41,00

Net Getiri:16.607 TL

Vade Sonu Tutar: 576.607 TL

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560 bin TL'nin mevduat kazancı uçtu: En yüksek tutarı veren banka - Resim: 5

ON DİJİTAL

ON Plus

Faiz Oranı: Yüzde 45,50

Net Getiri: 18.429 TL

Vade Sonu Tutar: 578.429 TL

E-Mevduat

Faiz Oranı: Yüzde 40,00

Net Getiri: 16.202 TL
Vade Sonu Tutar: 576.202 TL



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560 bin TL'nin mevduat kazancı uçtu: En yüksek tutarı veren banka - Resim: 6

AKBANK

Vadeli TL Hesap

Faiz Oranı: Yüzde 41,50

Net Getiri: 16.809 TL

Vade Sonu Tutar: 576.809 TL

Serbest Plus Hesap

Faiz Oranı: Yüzde 16.607 TL

Net Getiri: 16.607 TL
Vade Sonu Tutar: 576.607 TL

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560 bin TL'nin mevduat kazancı uçtu: En yüksek tutarı veren banka - Resim: 7

AlTERNATİF BANK

VOV Hesap

Faiz Oranı: Yüzde 46,00

Net Getiri: 18.632 TL

Vade Sonu Tutar: 578.632 TL

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560 bin TL'nin mevduat kazancı uçtu: En yüksek tutarı veren banka - Resim: 8

ING

Turuncu Hesap

Faiz Oranı: Yüzde 45,00

Net Getiri: 18.227 TL

Vade Sonu Tutar: 578.227 TL

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560 bin TL'nin mevduat kazancı uçtu: En yüksek tutarı veren banka - Resim: 9

GETİRFİNANS

Günlük Vadeli Hesap

Faiz Oranı: Yüzde 44,00

Net Getiri: 17.822 TL

Vade Sonu Tutar: 577.822 TL

Vadeli Hesap

Faiz Oranı: Yüzde 41,00

Net Getiri: 16.607 TL

Vade Sonu Tutar: 576.607 TL

9 16
560 bin TL'nin mevduat kazancı uçtu: En yüksek tutarı veren banka - Resim: 10

GARANTİ BBVA

E-Vadeli Hesap

Faiz Oranı: Yüzde 41,00

Net Getiri: 16.607 TL
Vade Sonu Tutar: 576.607 TL

10 16
560 bin TL'nin mevduat kazancı uçtu: En yüksek tutarı veren banka - Resim: 11

N KOLAY BONO

Faiz Oranı: Yüzde 40,00

Net Getiri: 16.202 TL
Vade Sonu Tutar: 576.202 TL

11 16
560 bin TL'nin mevduat kazancı uçtu: En yüksek tutarı veren banka - Resim: 12

EN PARA

Vadeli Mevduat

Faiz Oranı: Yüzde 39,00

Net Getiri: 15.797 TL
Vade Sonu Tutar: 575.797 TL

12 16
560 bin TL'nin mevduat kazancı uçtu: En yüksek tutarı veren banka - Resim: 13

DENİZ BANK

Kaptan Hesap

Faiz Oranı: Yüzde 45,00

Net Getiri: 18.227 TL
Vade Sonu Tutar: 578.227 TL

E-Mevduat

Faiz Oranı: Yüzde 41,50

Net Getiri: 16.809 TL
Vade Sonu Tutar: 576.809 TL

13 16
560 bin TL'nin mevduat kazancı uçtu: En yüksek tutarı veren banka - Resim: 14

QNB

Kazandıran Günlük Hesap

Faiz Oranı: Yüzde 43,50

Net Getiri: 17.619 TL
Vade Sonu Tutar: 577.619 TL

14 16
560 bin TL'nin mevduat kazancı uçtu: En yüksek tutarı veren banka - Resim: 15

YAPI KREDİ

Vadeli Mevduat

Faiz Oranı: Yüzde 42,00

Net Getiri:17.012 TL

Vade Sonu Tutar: 577.012 TL

15 16
560 bin TL'nin mevduat kazancı uçtu: En yüksek tutarı veren banka - Resim: 16

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Vadeli TL Mevduat

Faiz Oranı: Yüzde 38,50

Net Getiri: 15.594 TL
Vade Sonu Tutar: 575.594 TL

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