Mevduat faizlerindeki güncellemelerin ardından 560 bin TL'nin 32 günlük getirisi yeniden hesaplandı. Güncel oranlara göre yatırımcının vade sonunda elde edeceği kazanç belli oldu.
560 bin TL'nin mevduat kazancı uçtu: En yüksek tutarı veren banka
560 bin TL'nin 32 günlük vadeli hesapta değerlendirmeyi planlayanlar açısından finans kuruluşlarının güncellenen faiz yüzdeleri yeniden düzenlendi. Peki, bu güncel oranlar doğrultusunda bir aylık vade sonunda ne kadar bir getiri sağlanıyor? İşte ayrıntılar...Kaynak: Haber Merkezi
Tasarruflarını vadeli hesaplarda değerlendirmeyi düşünen birikim sahipleri son dönemdeki faiz değişimlerini yakından izliyor. Özellikle 560 bin TL tutarındaki sermayenin 32 günlük süreçte ne kadar getiri sağlayacağı, güncellenen banka oranlarıyla yeniden hesaplandı. Kurumlar arasında farklılık gösteren oranlar sebebiyle tasarruf sahipleri en avantajlı teklifleri mercek altına alıyor.
İşte 560.000 TL'nin bir aylık vadeli hesapta sunacağı güncel getiri ve finans kuruluşlarının faiz oranları tablosu...
CEPTETEB
Marifetli Hesap
Faiz Oranı: Yüzde 45,00
Net Getiri: 18.227 TL
Vade Sonu Tutar: 578.227 TL
ODEA
Günlük Kazandıran Oksijen Hesap
Faiz Oranı: Yüzde 46,00
Net Getiri: 18.632 TL
Vade Sonu Tutar: 578.632 TL
Yeni Vadeli Mevduat:
Faiz Oranı: Yüzde 41,00
Net Getiri:16.607 TL
Vade Sonu Tutar: 576.607 TL
ON DİJİTAL
ON Plus
Faiz Oranı: Yüzde 45,50
Net Getiri: 18.429 TL
Vade Sonu Tutar: 578.429 TL
E-Mevduat
Faiz Oranı: Yüzde 40,00
Net Getiri: 16.202 TL
Vade Sonu Tutar: 576.202 TL
AKBANK
Vadeli TL Hesap
Faiz Oranı: Yüzde 41,50
Net Getiri: 16.809 TL
Vade Sonu Tutar: 576.809 TL
Serbest Plus Hesap
Faiz Oranı: Yüzde 16.607 TL
Net Getiri: 16.607 TL
Vade Sonu Tutar: 576.607 TL
AlTERNATİF BANK
VOV Hesap
Faiz Oranı: Yüzde 46,00
Net Getiri: 18.632 TL
Vade Sonu Tutar: 578.632 TL
ING
Turuncu Hesap
Faiz Oranı: Yüzde 45,00
Net Getiri: 18.227 TL
Vade Sonu Tutar: 578.227 TL
GETİRFİNANS
Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: Yüzde 44,00
Net Getiri: 17.822 TL
Vade Sonu Tutar: 577.822 TL
Vadeli Hesap
Faiz Oranı: Yüzde 41,00
Net Getiri: 16.607 TL
Vade Sonu Tutar: 576.607 TL
GARANTİ BBVA
E-Vadeli Hesap
Faiz Oranı: Yüzde 41,00
Net Getiri: 16.607 TL
Vade Sonu Tutar: 576.607 TL
N KOLAY BONO
Faiz Oranı: Yüzde 40,00
Net Getiri: 16.202 TL
Vade Sonu Tutar: 576.202 TL
EN PARA
Vadeli Mevduat
Faiz Oranı: Yüzde 39,00
Net Getiri: 15.797 TL
Vade Sonu Tutar: 575.797 TL
DENİZ BANK
Kaptan Hesap
Faiz Oranı: Yüzde 45,00
Net Getiri: 18.227 TL
Vade Sonu Tutar: 578.227 TL
E-Mevduat
Faiz Oranı: Yüzde 41,50
Net Getiri: 16.809 TL
Vade Sonu Tutar: 576.809 TL
QNB
Kazandıran Günlük Hesap
Faiz Oranı: Yüzde 43,50
Net Getiri: 17.619 TL
Vade Sonu Tutar: 577.619 TL
YAPI KREDİ
Vadeli Mevduat
Faiz Oranı: Yüzde 42,00
Net Getiri:17.012 TL
Vade Sonu Tutar: 577.012 TL
TÜRKİYE İŞ BANKASI
Vadeli TL Mevduat
Faiz Oranı: Yüzde 38,50
Net Getiri: 15.594 TL
Vade Sonu Tutar: 575.594 TL