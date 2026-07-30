560 bin TL'nin mevduat kazancı uçtu: En yüksek tutarı veren banka

Tasarruflarını vadeli hesaplarda değerlendirmeyi düşünen birikim sahipleri son dönemdeki faiz değişimlerini yakından izliyor. Özellikle 560 bin TL tutarındaki sermayenin 32 günlük süreçte ne kadar getiri sağlayacağı, güncellenen banka oranlarıyla yeniden hesaplandı. Kurumlar arasında farklılık gösteren oranlar sebebiyle tasarruf sahipleri en avantajlı teklifleri mercek altına alıyor.

İşte 560.000 TL'nin bir aylık vadeli hesapta sunacağı güncel getiri ve finans kuruluşlarının faiz oranları tablosu...