Süper Lig'de yaz transfer dönemine damga vuran transfer rekabetinde gece yarısı sıcak gelişmeler yaşandı. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin İtalya'nın Milan ekibinde forma giyen Portekizli hücum oyuncusu Rafael Leao için yürüttüğü transfer yarışında sarı-kırmızılılar kritik bir adım attı.
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Leao yarışında sürpriz gelişme: Ezeli rakiplerden biri öne geçti
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Milan forması giyen Rafael Leao transferindeki yarışı kızışırken gece yarısı flaş bir gelişme yaşandı. Portekizli yıldız ile prensipte anlaşan sarı-kırmızılıların transferi bitirmesi için önünde tek bir şart kaldı.Haber Merkezi
İtalyan basınında yer alan son detaylara göre Galatasaray, oyuncu cephesiyle sıkı bir pazarlık yürüterek süreci imza aşamasına getirdi.
GALATASARAY OYUNCUYLA PRENSİPTE ANLAŞTI
İtalyan gazeteci Daniele Longo'nun aktardığı bilgilere göre sarı-kırmızılı yönetim, 25 yaşındaki Portekizli yıldız ile prensip anlaşmasına varmayı başardı.
Fenerbahçe'nin de İtalya'ya çıkarma yaparak resmi temasları sürdürdüğü ve oyuncunun sarı-lacivertli ekibin ilgisine olumsuz bakmadığı belirtilse de Galatasaray bu hamlesiyle rakibinin bir adım önüne geçti.
TRANSFERİN KİLİDİ: BONSERVİS FORMÜLÜ
Transferin resmiyete dökülmesinin önündeki tek engel ise Milan kulübüyle olan bonservis pazarlığı olarak öne çıkıyor.
Galatasaray'ın sunduğu 50 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama teklifine olumsuz yanıt veren Milan yönetimi, bu bedelin doğrudan nakit olarak ödenmesini şart koşuyor.
Sarı-kırmızılı kulübün ödeme planını doğrudan bonservis satın alımına çevirmesi durumunda transferin tamamlanacağı ifade ediliyor.
Avrupa'nın önde gelen diğer kulüplerinden de teklifler bekleyen yıldız futbolcunun ise kararını vermek için acele etmediği ve masadaki tüm seçenekleri değerlendirdikten sonra nihai tercihini yapacağı belirtiliyor.
Transfer gelişmeleri için YENİÇAĞ'ı takipte kalın.