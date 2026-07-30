Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Leao yarışında sürpriz gelişme: Ezeli rakiplerden biri öne geçti

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Leao yarışında sürpriz gelişme: Ezeli rakiplerden biri öne geçti

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Milan forması giyen Rafael Leao transferindeki yarışı kızışırken gece yarısı flaş bir gelişme yaşandı. Portekizli yıldız ile prensipte anlaşan sarı-kırmızılıların transferi bitirmesi için önünde tek bir şart kaldı.

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Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Leao yarışında sürpriz gelişme: Ezeli rakiplerden biri öne geçti - Resim: 1

Süper Lig'de yaz transfer dönemine damga vuran transfer rekabetinde gece yarısı sıcak gelişmeler yaşandı. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin İtalya'nın Milan ekibinde forma giyen Portekizli hücum oyuncusu Rafael Leao için yürüttüğü transfer yarışında sarı-kırmızılılar kritik bir adım attı.

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Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Leao yarışında sürpriz gelişme: Ezeli rakiplerden biri öne geçti - Resim: 2

İtalyan basınında yer alan son detaylara göre Galatasaray, oyuncu cephesiyle sıkı bir pazarlık yürüterek süreci imza aşamasına getirdi.

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Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Leao yarışında sürpriz gelişme: Ezeli rakiplerden biri öne geçti - Resim: 3

GALATASARAY OYUNCUYLA PRENSİPTE ANLAŞTI

İtalyan gazeteci Daniele Longo'nun aktardığı bilgilere göre sarı-kırmızılı yönetim, 25 yaşındaki Portekizli yıldız ile prensip anlaşmasına varmayı başardı.

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Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Leao yarışında sürpriz gelişme: Ezeli rakiplerden biri öne geçti - Resim: 4

Fenerbahçe'nin de İtalya'ya çıkarma yaparak resmi temasları sürdürdüğü ve oyuncunun sarı-lacivertli ekibin ilgisine olumsuz bakmadığı belirtilse de Galatasaray bu hamlesiyle rakibinin bir adım önüne geçti.

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Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Leao yarışında sürpriz gelişme: Ezeli rakiplerden biri öne geçti - Resim: 5

TRANSFERİN KİLİDİ: BONSERVİS FORMÜLÜ

Transferin resmiyete dökülmesinin önündeki tek engel ise Milan kulübüyle olan bonservis pazarlığı olarak öne çıkıyor.

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Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Leao yarışında sürpriz gelişme: Ezeli rakiplerden biri öne geçti - Resim: 6

Galatasaray'ın sunduğu 50 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama teklifine olumsuz yanıt veren Milan yönetimi, bu bedelin doğrudan nakit olarak ödenmesini şart koşuyor.

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Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Leao yarışında sürpriz gelişme: Ezeli rakiplerden biri öne geçti - Resim: 7

Sarı-kırmızılı kulübün ödeme planını doğrudan bonservis satın alımına çevirmesi durumunda transferin tamamlanacağı ifade ediliyor.

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Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Leao yarışında sürpriz gelişme: Ezeli rakiplerden biri öne geçti - Resim: 8

Avrupa'nın önde gelen diğer kulüplerinden de teklifler bekleyen yıldız futbolcunun ise kararını vermek için acele etmediği ve masadaki tüm seçenekleri değerlendirdikten sonra nihai tercihini yapacağı belirtiliyor.

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Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Leao yarışında sürpriz gelişme: Ezeli rakiplerden biri öne geçti - Resim: 9

Transfer gelişmeleri için YENİÇAĞ'ı takipte kalın.

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Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Leao yarışında sürpriz gelişme: Ezeli rakiplerden biri öne geçti - Resim: 10
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