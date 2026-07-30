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CHP’nin rozet takma etkinliğine figüranların getirilmesine ilişkin Birgün gazetesindeki habere yönelik soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

TİMUR SOYKAN VE FATİH ALTAYLI İFADEYE ÇAĞRILDI

Gürsel Tekin'in suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturma kapsamında BirGün yazarı Timur Soykan ve gazeteci Fatih Altaylı da ifadeye çağrıldı.

Gazeteci Fatih Altaylı ise pazartesi günü adliyeye giderek ifade verecek.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz günlerde figüran haberiyle ilgili BirGün muhabiri Ebru Çelik ile WEB Koordinatörlerimiz Uğur Koç ve Berkant Gültekin savcılıkta ifade vermişti.