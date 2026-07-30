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Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Verilere göre, Merkez Bankası’nın toplam rezervleri 24 Temmuz ile biten haftada 2 milyar 116 milyon dolar artarak 162 milyar 606 milyon dolara yükseldi.

ALTIN REZERVLERİ YÜKSELİŞİ SÜRÜKLEDİ

Toplam rezervlerdeki artışta altın rezervlerindeki güçlü yükseliş etkili oldu.

Altın rezervleri aynı haftada 5 milyar 147 milyon dolar artarak 95 milyar 63 milyon dolardan 100 milyar 210 milyon dolara çıktı.

DÖVİZ REZERVLERİNDE GERİLEME

Buna karşılık brüt döviz rezervlerinde düşüş yaşandı.

Brüt döviz rezervleri 3 milyar 31 milyon dolarlık azalışla 65 milyar 427 milyon dolardan 62 milyar 396 milyon dolara geriledi.

TOPLAM REZERV ARTIŞLA KAPANDI

Döviz rezervlerindeki gerilemeye rağmen altın rezervlerindeki güçlü artış sayesinde toplam rezervler haftayı yükselişle tamamladı.

Veriler, Merkez Bankası rezerv kompozisyonunda altının ağırlığının artmaya devam ettiğini ortaya koydu.