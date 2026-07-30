Türkiye’de birikim denince akla gelen ilk adres olan altın, hem küresel krizlerin gölgesinde hem de iç piyasadaki fiyat artışlarıyla gündemdeki yerini koruyor. YENİÇAĞ olarak İstanbul’un kalbi Kapalıçarşı’da esnaf ve vatandaşlarla yaptığımız söyleşiler, altın piyasasındaki son durumu ve değişen yatırım alışkanlıklarını gözler önüne seriyor.

GELENEKSEL GÜVEN DEVAM EDİYOR: "ELLE TUTULUR HAMMADDE"

Çarşıdaki vatandaşlar, devalüasyon ve ekonomik dalgalanmalara karşı altının halen en sağlam sığınak olduğunu vurguluyor. Fon gibi dijital yatırım araçlarında yaşanan kayıplara dikkat çeken çarşı esnafı, “Altın fiziki ve elle tutulur bir değer olduğu için insanlar 'alırız, eve koyarız' mantığıyla hareket ediyor. Herhangi bir kriz anında hemen nakde dönüştürülebiliyor” değerlendirmesinde bulunuyor.

Ancak yılların deneyimine sahip 45 yıllık kuyumcu esnafı, altının artık kısa vadeli al-sat aracı olmaktan çıktığını ifade ederek ekliyor:

“Altın artık sadece uzun vadeli bir yatırım aracı. Kısa dönemde beklentiyi karşılamayabilir. Sektör olarak son 45 yılın en durgun dönemlerinden birini yaşıyoruz.”

GRAM MI, ÇEYREK Mİ? İŞÇİLİK VE SAHTECİLİK İKİLEMİ

Yatırımcıların en çok tereddüt ettiği konulardan biri de gram altın ile çeyrek altın arasındaki seçim.

Esnaf, işçilik maliyetinin olmaması nedeniyle yatırım için en mantıklı seçeneğin 24 ayar gram altın olduğunu belirtiyor.

Vatandaş tarafında ise çeyrek altının güvenilirliği öne çıkıyor. Bazı vatandaşlar, gram altında merdiven altı üretim ve katkı maddesi riskine dikkat çekerek çeyrek altını daha güvenli bir liman olarak gördüklerini ifade ediyor.

DÜĞÜN SEZONU DURGUN GEÇİYOR: "MAAŞLI ÇALIŞAN ÇEYREĞE YETİŞEMİYOR"

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte geleneksel olarak hareketlenmesi beklenen düğün sezonu, bu yıl yüksek fiyatların gölgesinde kalmış durumda. Düğün alışverişlerinde daha çok 22 ayar takılar ve gram altınlar tercih edilirken, bir çeyrek altının 10.000 TL seviyelerine, gram altının ise 6.300 TL bandına dayanması alım gücünü zorluyor.

Çarşı esnafı durumu şu sözlerle özetliyor:

“Asgari ücretin 28-29 bin lira olduğu bir ortamda, bir çalışanın maaşının üçte birinden fazlasını tek bir çeyrek altına ayırması neredeyse imkansız. Bu durum düğün takısı alışkanlıklarını da doğrudan etkiledi.”

Ayrıca küresel çatışmalar, bölgesel gerilimler ve yabancı turist sayısındaki dönemsel düşüşler de Kapalıçarşı'daki yabancı müşteri potansiyelini azaltarak çarşıdaki durgunluğu derinleştiriyor.

RESMİ VERİLER NE DİYOR? DARPHANE ÜRETİMDE ÇEYREK ALTINLA ZİRVEDE

Vatandaşların piyasadaki durgunluk ve alım gücü şikayetlerine rağmen Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nün resmi verileri, vatandaşın geleneksel çeyrek altın talebinin kesintisiz sürdüğünü ortaya koyuyor.

Yılın ilk altı aylık verilerine göre Darphane, toplam 9 milyon 829 bin 183 adet altın bastı. Bu üretimin 6 milyon 222 bin 610 adedini tek başına ziynet çeyrek altın oluşturdu.

Tonlarca Altın İşlendi: İlk 6 ayda basılan tüm altınlar için toplam 33 ton 412 kilogramı aşkın altın kullanıldı.

Çeyrek altını sırasıyla 1.288.413 adetle tam (birlik) altın ve 898.835 adetle yarım altın izledi. Sikke (Ata Lira) kategorisinde ise en çok üretilen tür 1,2 milyon adedi aşan tam cumhuriyet altını oldu.

Kapalıçarşı’da alım gücünün daralması ve küresel belirsizlikler nedeniyle işlemler yavaşlamış olsa da, Türk halkı hem düğünlerin geleneksel sembolü hem de en popüler birikim aracı olarak çeyrek altın ve gram altından vazgeçmiyor.