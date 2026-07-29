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Kaynak: AA

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde, terör örgütü mensubu oldukları suçlamasıyla 15 kişi gözaltına alındı. Sistan-Beluçistan İstihbarat Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "tekfirci-terörist" gruplara bağlı 4 operasyonel hücrenin ülkeye girişleri sırasında tespit edilerek etkisiz hale getirildiği belirtildi. Açıklamada, eyalete bağlı Zahidan, Çabahar, İranşehr, Haş, Taftan, Nikşehr ve Kasrıkend kentlerinde düzenlenen operasyonlar kapsamında söz konusu hücrelere mensup 15 kişinin yakalandığı ifade edildi. Operasyon sonucu ayrıca çok sayıda mühimmat ele geçirildiği bildirildi.