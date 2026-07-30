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Premier Lig'e yükselen Hull City, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

İngiliz basınından Hull Live'ın haberine göre; Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu kulüp, Olympiakos'un Yunan kalecisi Konstantinos Tzolakis ile 3+1 yıllık anlaşmaya vardı.

KULÜP TARİHİNİN EN PAHALI TRANSFERİ OLACAK

Tzolakis'in sağlık kontrollerini tamamladığı ve 24 saat içinde İstanbul'a geleceği öne sürüldü.

Hull City'nin transfer için 13,2 milyon sterlin bonservis ödeyeceği, Tzolakis'in bu bedelle kulüp tarihinin en pahalı transferi olacağı aktarıldı.

Kulübün bonservis rekorunun sahibi 2016 yılında 13 milyon sterlin bedelle transfer edilen Ryan Mason'a aitti.

FENERBAHÇE TARAFTARLARININ YAKINDAN TANIDIĞI İSİM

Konstantinos Tzolakis, Fenerbahçe ile Olympiakos arasında 2023-2024 sezonunda oynanan UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final eşleşmesindeki performansıyla hafızalara kazınmıştı.

ΠΩ ΠΩ ΤΙ ΖΗΣΑΜΕ! 🔴⚪️ pic.twitter.com/h05NSNeXG4 — Olympiacos FC (@olympiacosfc) April 18, 2024

Yunan kaleci, Kadıköy'de oynanan rövanş maçının penaltı atışlarında Dusan Tadic, Cengiz Ünder ve Leonardo Bonucci'nin penaltılarını kurtararak takımını yarı finale taşımıştı.

OLYMPIAKOS'TA 184 MAÇA ÇIKTI

Futbola Platanias altyapısında başlayan Tzolakis, 2018 yılında Olympiakos'a transfer oldu.

2019'da A takıma yükselen 23 yaşındaki kaleci, Yunan ekibinde bugüne kadar 184 resmi maçta görev yaptı.

Bu karşılaşmalarda 176 gol yiyen Tzolakis, 80 maçta ise kalesini gole kapatmayı başardı.