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Temsilcimiz Beşiktaş Avrupa Ligi yolunda Danimarka'da kritik sınava çıkıyor.

UEFA Avrupa Ligi ikinci ön eleme turu eşleşmesinde ilk maçı evinde kaptan Orkun Kökçü'nün golüyle 1-0 kazanan Beşiktaş skor avantajıyla çıktığı rövanşta Midtjylland'a karşı sahadan tur biletini alarak ayrılmayı hedefliyor.

MIDTJYLLAND-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

MCH Arena'da TSİ 20:00'da başlayacak ve S Sport Plus kanalında canlı yayınlanacak zorlu karşılaşma öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

MIDTJYLLAND-BEŞİKTAŞ İLK 11'LER

Midtjylland: Olafsson, Kristensen, Erlic, Bech, Castillo, Billing, Bravo, Andreasen, Osorio, Franculino, Cho.

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Salih, Orkun, Cerny, Olaitan, İlhan, Oh

MIDTJYLLAND-BEŞİKTAŞ CANLI ANLATIM

Midtjylland-Beşiktaş maçının canlı anlatımı karşılaşmanın başlama vuruşundan itibaren bu sayfada yer alacak.