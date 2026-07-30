İstanbul'da kira fiyatlarında yeni zirve

Öğrenciler için en yüksek kira maliyeti bu yıl da İstanbul’da görüldü. Kentte ortalama konut kirası 43 bin 44 TL’ye çıkarken, İstanbul’u 32 bin 172 TL ile Ankara ve 31 bin 757 TL ile İzmir takip etti.

Antalya’da ortalama kira 27 bin 317 TL, Çanakkale’de ise 26 bin 839 TL olarak hesaplandı. Böylece üniversite öğrencilerinin yoğun olarak tercih ettiği şehirlerde ilk beş sırayı İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Çanakkale oluşturdu. Buna karşılık Eskişehir, Kayseri ve Erzurum gibi şehirler 20 bin TL’nin altında veya hemen üzerinde seyreden ortalama kira bedelleriyle öğrenci bütçesi açısından görece daha erişilebilir şehirler olarak ön plana çıktı.