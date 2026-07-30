Endeksa verilerine dayandırılan araştırmaya göre; konut kiraları İstanbul’da 43 bin lirayı yakalarken, Ankara ve İzmir'de 30 bin lira sınırını geride bıraktı. Öte yandan, ortalama konutların kendini amorti etme süreleri incelendiğinde; İstanbul'un 11,7 yıl, Ankara'nın 11,2 yıl, Eskişehir'in 12,9 yıl ve İzmir'in 13,8 yıl olduğu tespit edildi.
İstanbul'da kira fiyatlarında yeni zirve
Emlakjet ve Endeksa’nın Haziran 2026 verileri, üniversite öğrencilerin yoğun olarak yaşadığı 15 ildeki kira tablosunu gözler önüne serdi. Artan barınma maliyetleri ve kısıtlı bütçeler 1+1 dairelere olan talebi zirvede tutarken; İstanbul kira fiyatlarında ilk sırada yer aldı.Kaynak: Diğer
haberciyiz.org'dan Baran Bulut'un haberine göre, büyükşehirlerde ortalama kira asgari ücret seviyesi ya da üstüne çıkarken, kısıtlı bütçe nedeniyle 1+1 dairelere ilgi artmaya devam ediyor. Kira sıralamasında İstanbul zirvedeki yerini korurken, bu kenti Ankara ve İzmir takip etti.
Öte yandan Emlakjet, Endeksa’nın Haziran 2026 verileri ışığında örgün üniversite öğrencilerinin yoğun olarak yaşadığı 15 ilde kira fiyatlarını, 1+1 daire piyasasını ve yatırım geri dönüş sürelerini inceledi.
Öğrenciler için en yüksek kira maliyeti bu yıl da İstanbul’da görüldü. Kentte ortalama konut kirası 43 bin 44 TL’ye çıkarken, İstanbul’u 32 bin 172 TL ile Ankara ve 31 bin 757 TL ile İzmir takip etti.
Antalya’da ortalama kira 27 bin 317 TL, Çanakkale’de ise 26 bin 839 TL olarak hesaplandı. Böylece üniversite öğrencilerinin yoğun olarak tercih ettiği şehirlerde ilk beş sırayı İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Çanakkale oluşturdu. Buna karşılık Eskişehir, Kayseri ve Erzurum gibi şehirler 20 bin TL’nin altında veya hemen üzerinde seyreden ortalama kira bedelleriyle öğrenci bütçesi açısından görece daha erişilebilir şehirler olarak ön plana çıktı.