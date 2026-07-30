Kaynak: Haber Merkezi

Amerika Birleşik Devletleri Göç ve Gümrük Muhafaza (ICE) ekipleri, ülke genelindeki havalimanlarında iç hat uçuşlarıyla seyahat eden ve vize süresi ihlali bulunan kişileri hedef alan yeni bir denetim süreci başlattı. ABC News ve Middle East Eye tarafından aktarılan bilgilere göre söz konusu adım, göçmenlik denetimlerinde yeni bir döneme girildiğine işaret ediyor.

DOKUZ EYALETTE 27 GÖZALTI

Ulaştırma Güvenlik İdaresi’nin (TSA) yolcu verilerinden faydalanılarak yürütülen operasyonlar kapsamında, bugüne kadar dokuz farklı eyalette en az 27 kişi gözaltına alındı. ICE yetkilileri, iç ve dış hatlarda seyahat eden tüm yolcuları kapsayan bu veri tabanı sayesinde vize ihlali yapan kişileri tespit ediyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan İç Güvenlik Bakanlığı (DHS), vize süresi dolmuş kişilerin ABD havalimanlarını yalnızca "kendi rızalarıyla ülkeyi terk etmek" (self-deport) amacıyla kullanmalarına izin verileceğini bildirdi.

YASAL SÜREÇLERDE YAŞANAN SIKINTILAR

ABD yasalarına göre ülkeye yasal yollarla girip vize süresini aşmak, doğrudan bir suçtan ziyade idari ihlal kategorisinde yer alıyor. Bununla birlikte, Yeşil Kart (Green Card) başvuruları henüz sonuçlanmadan vizeleri sona eren çok sayıda yabancı ülke vatandaşı, yasal prosedürlerin uzaması nedeniyle riskli bir konumda bulunuyor. Öte yandan, sığınma başvurusunda bulunduğunu belirten kişilerin önündeki yasal yolların da büyük ölçüde kapatıldığı ifade ediliyor.

GÖÇMEN TUTUKEVLERİNDE REKOR YOĞUNLUK

Söz konusu sert tedbirler, İç Güvenlik Bakanı Markwayne Mullin yönetiminde, Trump hükümetinin yıllık 1 milyon sınır dışı hedefine ulaşma stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

ICE verilerine göre, geçtiğimiz ay göçmen tutukevlerine yapılan girişlerde Ocak 2025'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaşıldı. Yalnızca Haziran ayı içerisinde günde ortalama 1.500 kişi olmak üzere toplamda 43 binden fazla kişi sınır dışı edilmek amacıyla gözaltına alındı. Bakanlık resmi bir kota uygulanmadığını belirtse de ICE personelinin gözaltı sayılarındaki artışa paralel olarak prim alacak yönündeki iddialar basına yansıdı.