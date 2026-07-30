CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM'de yaptığı konuşmada mevsimlik tarım işçilerinin insan onuruna yakışmayan koşullarda yaşadığını vurguladı. Tarımda çalışan ve sigortalı çiftçi sayısının hızla düştüğünü belirten Gürer, yayınlanan genelgelerin uygulanmadığını ve işçi çocuklarının eğitimden koparak zorlu şartlarda yaşam mücadelesi verdiğini söyledi.

Gürer, TBMM Genel Kurulu'nda mevsimlik tarım işçilerinin sorunlarının araştırılmasına ilişkin görüşmelerde yaptığı konuşmada, üreticiden tüketiciye, mevsimlik tarım işçilerinden çocuklara kadar tarım sektörünün her alanında sorunların derinleştiğini söyledi. Son sekiz yılda tarımda çalışan sayısının 841 bin azaldığını, son 17 yılda ise tarım BAĞ-KUR'lu sigortalı sayısının 1 milyon 14 bin 948'den 562 bin 127'ye gerileyerek 452 bin 821 kişinin sistemden çıktığını belirten Gürer, mevsimlik tarım işçilerinin hâlâ temel yaşam koşullarından yoksun olduğunu, çıkarılan genelgelerin uygulanmadığını ifade ederek, "Tarım yalnızca üretim meselesi değil, aynı zamanda insan ve emek meselesidir." dedi.

TARIMDA İSTİHDAM HIZLA GERİLİYOR

Tarım sektöründeki istihdam verilerine değinen CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, son yıllarda yaşanan düşüşün dikkat çekici boyutlara ulaştığını belirterek, "Son sekiz yılda tarımda çalışan 841 bin kişi azaldı. 2017 yılında 5 milyon 401 bin olan tarımda çalışan sayısı, 2025 yılında 4 milyon 560 bine geriledi. Nüfus artışı dikkate alındığında bu gerileme çok daha çarpıcıdır." dedi.

452 BİN ÇİFTÇİ SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNDEN ÇIKTI

Tarım BAĞ-KUR verilerinin de sektörde yaşanan çözülmeyi ortaya koyduğunu belirten CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, üreticilerin sosyal güvenlik sisteminden hızla uzaklaştığını söyledi.

Gürer, "Son on yedi yılda tarım BAĞ-KUR'u yani zorunlu 4/B sigortalılar yarı yarıya azaldı. 2009 yılında 1 milyon 14 bin 948 olan sigortalı sayısı, 2026 yılında 562 bin 127'ye geriledi. Resmî verilere göre 452 bin 821 kişi sistemden çıktı. Bu tablo, yalnızca üretim aşamasında değil, üretim öncesi ve üretim sonrasında da ciddi sorunlar yaşandığını gösteriyor." ifadelerini kullandı.

ÜRETİCİ KAZANAMIYOR, TÜKETİCİ PAHALIYA GIDA TÜKETİYOR

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, tarım sektöründe yaşanan sorunların yalnızca çiftçiyi değil toplumun tamamını etkilediğini ve üretimden tüketime kadar uzanan zincirde ciddi sorunlar bulunduğunu belirterek, "Tarımda sorunlar derinleşiyor. Üreticinin, çiftçinin ürettiği üründen para kazanamamasının yanında tüketicinin de pahalı ürün aldığı sorunlu bir süreç devam ediyor. Bunun yanında, bu işlerde çalışan mevsimlik tarım işçilerinin sorunları da ayrıca yürek sızlatıyor." dedi.

TARLALARDA GÖRDÜĞÜMÜZ MANZARA İÇ ACITIYOR

Mevsimlik tarım işçilerinin sorunlarını yerinde gözlemlediklerini de belirten CHP’li Gürer, Türkiye'nin yıl boyunca devam eden tarımsal üretimi nedeniyle binlerce ailenin il il göç ederek yaşamını sürdürmek zorunda kaldığını belirterek, "Gidiyoruz tarlaya, orada çalışan işçilerin durumlarını görüyoruz, onların yaşadığı sorunları yerinde dinliyoruz. Ülkemizde farklı iklim özellikleri nedeniyle tarımsal üretim yıl boyunca devam ediyor. Bu nedenle mevsimlik tarım işçileri de il il göç ederek yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor. Yoksulluk içinde olan bu kesim, farklı illere göç ederek kazandıklarıyla adeta karın tokluğuna çalışıyor." diye konuştu.

GENELGELER ÇIKARILIYOR AMA UYGULANMIYOR

Cumhurbaşkanlığı tarafından 2024 yılında yayımlanan ve daha sonra güncellenen genelgeyi hatırlatan Ömer Fethi Gürer, "Genelgede yer alan düzenlemelerin bir an önce hayata geçirilmesi, valilerin bu konuda duyarlı davranması gerekiyordu. Ancak gidip gördüğümüz tablo farklı. Derme çatma çadırlarda, yaşam olanaklarını son derece sınırlayan koşullarda hayatlarını sürdürüyorlar. Temiz suya erişimden elektriğe, tuvaletten diğer temel ihtiyaçlara kadar eksiklikler hâlâ devam ediyor." ifadelerini kullandı.

ÇOCUKLARIN DURUMUNU GÖRÜNCE İÇİNİZ ACIYOR

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Çocukların durumlarını gördüğünüz zaman içiniz acıyor. Okullarından, eğitimlerinden uzaklaşmak zorunda kalan, yalın ayak, çamurun içinde aileleriyle birlikte yaşam mücadelesi veren çocuklar var. Geleceklerini o zor koşullarda aramaya çalışıyorlar." dedi.

Kadın işçilerin de ağır çalışma koşullarında erkeklerden daha düşük ücretlerle çalıştırıldığını belirten Gürer, sağlık hizmetlerine erişim ve sosyal güvenlik konusunda da önemli eksiklikler bulunduğunu ifade ederek, "Mevsimlik tarım işçilerinin çalışma şartlarına ve yaşam alanlarına yönelik çıkarılan genelgeler dahi uygulanmıyor. Ulaşımda yaşanan sorunlarla her yıl birden fazla tarım işçisinin iş cinayetlerinde hayatını kaybettiğine tanık oluyoruz. Kadın işçiler zor şartlarda ve erkeklere göre daha düşük ücretlerle çalıştırılıyor. Sağlık taramaları yetersiz, iş kazalarına karşı yeterli güvence de bulunmuyor." diye konuştu.

"TARIM MİLLÎ GÜVENLİK KADAR ÖNEMLİDİR"

Tarımın stratejik önemine dikkat çeken Gürer, gıda güvenliğinin ülkenin geleceği açısından vazgeçilmez olduğunu belirterek, "Tarım ve gıda millî güvenlik kadar önemli. Tarım alanında yaşanan tüm sorunları bir bütün olarak görmek gerekiyor. Üretimdeki girdi maliyetlerinden çiftçinin sorunlarına, mevsimlik tarım işçilerinin yaşadığı sıkıntılara kadar her konu geleceğimiz açısından büyük önem taşıyor." dedi.

Türkiye'nin birçok tarım ürününü üretebilmesine rağmen ithalatın sürdüğünü belirten Gürer, bunun yanlış tarım politikalarının sonucu olduğunu ifade etti.

Gürer, "Bugün ülkemizde her ürün yetişebiliyor ama her yetişen ürüne rağmen ithalat bitmiyor. İthalatın temel nedenlerinden biri çiftçinin doğru zamanda doğru destek ve teşviklerden mahrum bırakılmasıdır." diye konuştu.