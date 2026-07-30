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Üsküdar Belediyesi’ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, nezarethaneden bir mektup paylaştı. Sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen Dedetaş, "Olmayı hayal ettiğim yer nezarethane değildi ama aklım ve kalbim Üsküdar’ın sokaklarında" dedi.

Dedetaş, mektubunda şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili komşularım,

Bu sabah yanınızda olamasam da her sabah olduğu gibi bugün de aklım ve kalbim Üsküdar’ın sokaklarında.Tüm çalışma hayatımı gözden geçirdiğimde, olmayı hak ettiğim ve hayal ettiğim yer elbette nezarethane değildi. Ama sağlığım yerinde çok şükür. Sizlerin de vermiş olduğu destekleri avukat arkadaşlarımız bana ulaştırıyor, gerçekten çok mutlu oluyorum. Sizden haber almak, destek olmak moral veriyor.

En yakın zamanda görüşmek ümidi ve sevgilerimle."