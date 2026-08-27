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Kaynak: Haber Merkezi

YENİÇAĞ – 27 Ağustos Perşembe gününe damga vuran önemli gelişmeleri sizin için derledik. Dünya haberlerinden siyasetteki gelişmelere, gündemden spor ve ekonomiye, özel haber ve köşe yazılarımızdan sosyal medyada öne çıkanlara kadar tüm güncel gelişmelerle karşınızdayız. İşte bugün gündeme dair bilmeniz gereken önemli başlıklar...

YENİÇAĞ GÜNDEM

CHP VE YENİ PARTİ İTTİFAK YAPACAK

Mutlak butlan kararı sonrası bölünerek Türk siyasetinde yeni bir dönemi başlatan CHP ve YENİ Parti arasındaki gerilim sürerken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun davalarında yargılama devam ediyor. İmamoğlu'nun "ahmak davası", CHP ve YENİ Parti'yi ittifaka sürükleyebilir.

CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ DEĞİŞECEK: ERDOĞAN'IN YETKİLERİ GİDİYOR

AK Parti 4 koldan seçim hazırlığına doğru giderken, Türkiye'de her şeyden "Tek adamın" sorumlu olduğu eleştirileri; Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde köklü değişiklikleri beraberinde getiriyor.

ORKUN ÖZELLER'DEN SÜREÇ TESPİTİ: DEVLETİN POLİTİKASI DEĞİL BAHÇELİ'NİN UYDURMASI

Emekli Albay Orkun Özeller, yeni açılım tartışmalarını değerlendirerek terörle mücadele ve toplumsal gerginliğe dikkat çekti. Özeller, sürecin risklerine vurgu yapıp siyasete çağrıda bulundu.

MANSUR YAVAŞ'TAN CHP AÇIKLAMASI: DOĞRU DEĞİL

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, mutlak butlan kararı sonrası CHP'de parti sözcülüğüne getirilen Müslim Sarı'nın açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

ADALET BAKANLIĞI'NDAN NARİN GÜRAN TALEBİNE RET

Adalet Bakanlığı, Narin Güran cinayetinin faili meçhul kapsamında yeniden değerlendirilmesi talebini, yeni ve somut bir olgu bulunmadığı gerekçesiyle reddetti. Bakanlık, failin bilinmemesi ile cinayetin tüm ayrıntılarının aydınlatılamamış olmasının farklı hukuki durumlar olduğuna dikkat çekti.

FIRSATÇILAR DEVREYE GİRDİ: ÖĞRENCİ İLÇELERİNDE KİRALARA “YOK ARTIK” DEDİRTEN ARTIŞ

İstanbul’da üniversitelerin kayıt dönemiyle yükselen barınma talebi, Beşiktaş, Kadıköy ve Şişli gibi öğrenci ilçelerinde “yok artık” dedirten artışlara sebep oldu. Zamlar dudak uçuklatırken uzmanlardan yeni uyarılar geldi.

DERVİŞOĞLU: TÜRK MİLLETİNE KARŞI KALKIŞMA GİRİŞİMİDİR

İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İktidarın çözüm sürecine yönelik adımlarını sert bir dille eleştiren Dervişoğlu, yaşananları "Türk milletine karşı büyük bir kalkışma" olarak nitelendirdi.

ÜNLÜ İNGİLİZ EKONOMİST TİMOTHY ASH HAKKINDA 'ERDOĞAN'A HAKARET' SORUŞTURMASI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Bodrum'da katıldığı bir finans zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sarf ettiği ifadeler nedeniyle ünlü İngiliz ekonomist Timothy Ash hakkında ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan re’sen soruşturma başlattı.

YENİÇAĞ DÜNYA

CEZAYİR ALEVLERE TESLİM: ORMAN YANGINLARINDA ACI BİLANÇO

Cezayir’in doğusunda çıkan orman yangınlarında 12 kişi hayatını kaybetti. İçişleri Bakanı Said Sayut, Bicaye’de 4, Cicel’de 5 ve Tizi Vuzu’da 3 kişinin öldüğünü açıkladı.

'BOSNA KASABI' MLADİÇ ÖLDÜ

Bosna'da soykırım, savaş suçu ve insanlığa karşı suçlardan mahkum edilerek müebbet hapis cezası alan Sırp komutan Ratko Mladiç öldü.

YENİÇAĞ EKONOMİ

ERKEN SEÇİM ÖNCESİ İKTİDARIN MASASINDAKİ 8 DOSYA: MİLYONLARI İLGİLENDİRİYOR

Türkiye iyiden iyiye seçim atmosferini hissetmeye başladı. İktidar kanadından gelen 'kemer gevşetme' sinyalleri, emekli ve asgari ücretli için 'rahatlama' dönemi diyerek 2027'nin işaret edilmesi... Tüm oklar zamanından önce yapılacak seçimi işaret ederken, iktidarın masasındaki 8 dosya ortaya çıktı.

ESNAFA 3,5 MİLYON LİRALIK KREDİ: VERGİ VE SGK BORCU ENGELİ KALDIRILDI

Vergi veya SGK prim borcu nedeniyle kredi çekemeyen esnaf ve sanatkârlar için yeni düzenleme yürürlüğe girdi. 3,5 milyon TL'ye çıkarılan Hazine faiz destekli kredilerde, borçların 300 bin TL’ye kadar olan kısmı krediden ödenebilecek. Ayrıca başvuru süresi 31 Aralık 2027’ye uzatıldı.

YENİÇAĞ SPOR

FİLENİN SULTANLARI NAMAĞLUP LİDERLİK PEŞİNDE: RAKİP POLONYA

A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası A Grubu’ndaki son maçında 28 Ağustos Cuma günü Polonya’yla karşılaşacak. Gruptan çıkmayı garantileyen Filenin Sultanları, karşılaşmayı kazanmaları halinde namağlup üst tura yükselecek.

YAPAY ZEKA GALATASARAY VE FENERBAHÇE’NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ RAKİPLERİNİ AÇIKLADI

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde lig etabı kura çekimi için geri sayım başladı. Galatasaray ve Fenerbahçe’nin yer aldığı 36 takımlı formatta temsilcilerimizin karşılaşabileceği muhtemel rakipler yapay zeka tarafından tahmin edildi.