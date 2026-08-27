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Kaynak: Haber Merkezi

Muğla Bodrum'da gerçekleştirilen ve iş dünyasından önemli isimlerin katıldığı bir finans toplantısında "Jeopolitik belirsizlik dönemlerinde piyasalarda işlem yapmak" başlıklı bir sunum yapan ünlü İngiliz ekonomist Timothy Ash'in konuşması yargıya taşındı.

Sunumu esnasında dünya siyasetindeki mevcut duruma dair analizler yapan ve devletlerin değil, liderlerin kişisel çıkarlarının ön planda olduğunu ifade eden Ash, "sosyopat liderler çağında" olunduğunu belirtti.

Bu duruma örnek verirken ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu sayan Ash, cümlenin devamında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adını andı. Durumu fark etmesinin ardından sözlerini kesen Ash, salondakilere espriyle karışık bir dille seslenerek "Bunu söylemedim, videoya çekmeyi bırakın. Şaka, sorun değil. Yarın Sabah gazetesinin manşetinde olur" sözlerini sarf etti.

BAŞSAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

İngiliz ekonomistin bu sözlerinin yer aldığı videonun sosyal medyada yayılmasından sonra, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

Başsavcılık tarafından gerçekleştirilen yazılı açıklamada, Ash hakkında soruşturma açıldığı duyurularak şu ifadelere yer verildi:

"Basına konu olduğu üzere Timothy Ash hakkında, katıldığı bir toplantıda sarf etmiş olduğu sözler nedeniyle, Cumhurbaşkanına Hakaret suçundan Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır."