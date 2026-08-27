Mansur Yavaş cephesinden CHP Sözcüsü Müslim Sarı’nın "Görüşüyoruz" iddiasına ilk yanıt geldi. İkili arasında herhangi bir görüşme gerçekleştirilmediğini belirten Yavaş, "Gerektiğinde benden duyarsınız" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Başkan Yavaş ile CHP Sözcüsü Sarı arasında Yavaş’ın siyasi geleceği veya herhangi bir siyasi kararına ilişkin görüşme gerçekleşmediği belirtildi.

Yavaş’ın şu aşamadaki önceliğinin Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’ndeki dengeler ile belediye hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesi olduğu ifade edildi.

“SİYASİ GELECEĞİNİN TARTIŞMALARIN İÇİNE ÇEKİLMESİNİ DOĞRU BULMUYORUZ”

Açıklamada, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik operasyon yapılacağı ve Belediye Meclisi’ndeki dengelerin değiştirilerek yönetimin AKP’ye geçeceği yönündeki iddialara dikkat çekildi.

Belediye Meclisi’nde boşalan görevler için önümüzdeki günlerde seçim yapılacağı belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

“Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın şu aşamadaki önceliği, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’ndeki dengeler ve Ankara’ya hizmetlerin kesintisiz biçimde sürdürülmesidir. Belediye Meclisi’nde boşalan görevler için önümüzdeki günlerde seçimler yapılacaktır. Bu süreçte ortak iradenin korunması, birlik ve beraberlik içerisinde hareket edilmesi büyük önem taşımaktadır.

Özellikle son günlerde Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik bir operasyon yapılacağı ve Belediye Meclisi’ndeki dengelerin değiştirilerek belediye yönetiminin AK Parti’ye geçeceği yönünde birtakım çevrelerce açıkça iddialar dile getirilirken; henüz ortada başlamış bir seçim süreci dahi yokken Sayın Yavaş’ın siyasi geleceğinin tartışmaların içine çekilmesini doğru bulmuyoruz.”

“GEREKLİ GÖRDÜĞÜMDE BİZZAT BENDEN DUYARSINIZ”

Yavaş’ın siyasi geleceğine ilişkin tutumunu daha önce de açıkladığı hatırlatılarak, herhangi bir kararın doğrudan kendisi tarafından duyurulacağı vurgulandı:

Sayın Yavaş bu konudaki tutumunu daha önce de birçok kez açıkça ifade etmiş, ‘Gerekli gördüğümde açıklamayı bizzat benden duyarsınız’ demiştir. Bugün de aynı noktadadır. Sayın Yavaş’ın kendi ağzından yapılmamış hiçbir açıklama, kendisi adına verilmiş bir karar veya alınmış bir tutum olarak değerlendirilmemelidir

NE OLMUŞTU?

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM) toplantılarının ardından CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Yavaş’ın CHP’de kalacağını belirterek şu ifadeleri kullanmıştı: