Yeniçağ Gazetesi
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CHP ve YENİ Parti ittifak yapacak

Mutlak butlan kararı sonrası bölünerek Türk siyasetinde yeni bir dönemi başlatan CHP ve YENİ Parti arasındaki gerilim sürerken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun davalarında yargılama devam ediyor. İmamoğlu'nun "ahmak davası", CHP ve YENİ Parti'yi ittifaka sürükleyebilir.

Aykut Metehan Aykut Metehan
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CHP ve YENİ Parti ittifak yapacak - Resim: 1

Etimesgut ve Menderes belediye başkan vekillikleri seçimlerinde ittifak yapamayan ve sandıkta kazandığı seçimi masada kaybeden CHP ve YENİ Parti, İstanbul belediye başkan vekilliğinin tehlikeye girmesi durumunda farklı bir formülü uygulamaya hazırlanıyor.

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CHP ve YENİ Parti ittifak yapacak - Resim: 2

İBB davasında tutuklu yargılanan Ekrem İmamoğlu hakkında çok sayıda dava bulunuyor. Bunlardan en dikkat çekeni ise siyasi yasak istemi olan ve kamuoyunda "Ahmak davası" olarak bilinen dava.

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CHP ve YENİ Parti ittifak yapacak - Resim: 3

Kulislerde İmamoğlu'na bu davadan siyasi yasak çıkacağı konuşulurken, olası bir yasak kararında İBB'de yapılacak "Belediye Başkanlığı" seçimlerinde belediyenin AK Parti'ye geçme ihtimali ortaya çıktı.

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CHP ve YENİ Parti ittifak yapacak - Resim: 4

Eğer İmamoğlu'na siyasi yasak çıkarsa Nuri Arslan'ın belediye başkan vekilliği düşecek ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için "belediye meclisinde" seçim yapılacak.

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CHP ve YENİ Parti ittifak yapacak - Resim: 5

İşte tam da bu noktada CHP ve YENİ Parti'nin karşısına İBB meclisindeki matematik gerçeği çıkıyor.

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CHP ve YENİ Parti ittifak yapacak - Resim: 6

İBB Meclisi'nde YENİ Parti'yi temsilen bir grup bulunmuyor. Ancak Nuri Aslan ve çok sayıda meclis üyesi resmen YENİ Parti'ye geçmese de Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel ile birlikte hareket ettiği biliniyor.

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CHP ve YENİ Parti ittifak yapacak - Resim: 7

CHP'nin başında bulunan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, olası başkan seçiminde CHP'nin seçilmek için yeter sayıya ulaşamaması ve YENİ Parti'nin aday çıkarması durumunda tavrının ne olacağı merak ediliyordu.

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CHP ve YENİ Parti ittifak yapacak - Resim: 8

Kemal Kılıçdaroğlu’nun İBB’de başkanlık seçimi yapılır ve partisinin oy oranı düşük kalırsa YENİ Parti adayının desteklenmesini isteyeceği belirtiliyor.

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CHP ve YENİ Parti ittifak yapacak - Resim: 9

CHP kurmayları, Kılıçdaroğlu’nun tavrının doğru olduğunu belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Kazanılmış bir belediyenin bu şekilde el değiştirmemesi gerekiyor. Burada öncelik, İBB’nin el değiştirmemesidir. Biz belediye başkanı ve meclis üyelerinin CHP’de devam etmelerini istiyoruz."

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CHP ve YENİ Parti ittifak yapacak - Resim: 10

"Bu yüzden CHP’den seçilmiş bir belediyenin CHP’de kalması gerekiyor.”

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CHP ve YENİ Parti ittifak yapacak - Resim: 11

Sonuç olarak, CHP'den büyük bir kavgayla kopan ve ana muhalefet partisi konumuna gelen YENİ Parti ile Kılıçdaroğlu CHP'sinin ilk işbirliğinin İstanbul'da gerçekleşmesi bekleniyor.

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