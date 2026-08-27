Etimesgut ve Menderes belediye başkan vekillikleri seçimlerinde ittifak yapamayan ve sandıkta kazandığı seçimi masada kaybeden CHP ve YENİ Parti, İstanbul belediye başkan vekilliğinin tehlikeye girmesi durumunda farklı bir formülü uygulamaya hazırlanıyor.
CHP ve YENİ Parti ittifak yapacak
Mutlak butlan kararı sonrası bölünerek Türk siyasetinde yeni bir dönemi başlatan CHP ve YENİ Parti arasındaki gerilim sürerken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun davalarında yargılama devam ediyor. İmamoğlu'nun "ahmak davası", CHP ve YENİ Parti'yi ittifaka sürükleyebilir.Aykut Metehan
İBB davasında tutuklu yargılanan Ekrem İmamoğlu hakkında çok sayıda dava bulunuyor. Bunlardan en dikkat çekeni ise siyasi yasak istemi olan ve kamuoyunda "Ahmak davası" olarak bilinen dava.
Kulislerde İmamoğlu'na bu davadan siyasi yasak çıkacağı konuşulurken, olası bir yasak kararında İBB'de yapılacak "Belediye Başkanlığı" seçimlerinde belediyenin AK Parti'ye geçme ihtimali ortaya çıktı.
Eğer İmamoğlu'na siyasi yasak çıkarsa Nuri Arslan'ın belediye başkan vekilliği düşecek ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için "belediye meclisinde" seçim yapılacak.
İşte tam da bu noktada CHP ve YENİ Parti'nin karşısına İBB meclisindeki matematik gerçeği çıkıyor.
İBB Meclisi'nde YENİ Parti'yi temsilen bir grup bulunmuyor. Ancak Nuri Aslan ve çok sayıda meclis üyesi resmen YENİ Parti'ye geçmese de Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel ile birlikte hareket ettiği biliniyor.
CHP'nin başında bulunan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, olası başkan seçiminde CHP'nin seçilmek için yeter sayıya ulaşamaması ve YENİ Parti'nin aday çıkarması durumunda tavrının ne olacağı merak ediliyordu.
Kemal Kılıçdaroğlu’nun İBB’de başkanlık seçimi yapılır ve partisinin oy oranı düşük kalırsa YENİ Parti adayının desteklenmesini isteyeceği belirtiliyor.
CHP kurmayları, Kılıçdaroğlu’nun tavrının doğru olduğunu belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:
“Kazanılmış bir belediyenin bu şekilde el değiştirmemesi gerekiyor. Burada öncelik, İBB’nin el değiştirmemesidir. Biz belediye başkanı ve meclis üyelerinin CHP’de devam etmelerini istiyoruz."
"Bu yüzden CHP’den seçilmiş bir belediyenin CHP’de kalması gerekiyor.”
Sonuç olarak, CHP'den büyük bir kavgayla kopan ve ana muhalefet partisi konumuna gelen YENİ Parti ile Kılıçdaroğlu CHP'sinin ilk işbirliğinin İstanbul'da gerçekleşmesi bekleniyor.