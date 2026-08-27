Emekli Albay Orkun Özeller, son dönemde kamuoyunun gündemini meşgul eden yeni açılım söylemleri ve terörle mücadele politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. MHP lideri Devlet Bahçeli tarafından başlatılan bu çıkışın ve izlenen yöntemin bir devlet politikası niteliği taşımadığını belirten Özeller, “Bahçeli bunu kendisi mi uydurdu, bir istişare mi yaptı veya bu istişareyi kiminle yaptı? Bunun cevabını vermek durumda” dedi.

“TERÖR ZATEN BİTMİŞKEN BU ÇAĞRININ NEDENİ NE?”

Özeller, “Çatışmaların ve her gün şehitlerin geldiği bir dönem olsa belki anlamlı olabilirdi fakat terörün zaten bitmiş olduğunu hükümet de ifade ediyordu. Öyleyse neden durduk yere böyle bir çağrı geldi” diyerek söz konusu yaklaşımın toplumsal zeminde derin bir kutuplaşmaya yol açtığına işaret etti. Terör örgütünün eylem yapma kapasitesinin ve hareket alanının daraldığı bir dönemde aniden böyle bir çağrının yapılmasını sorgulayan Özeller, bu durumun arka planında dış güçlerin ve özellikle bölgeye yönelik stratejik planları bulunan aktörlerin projeleri olabileceğini dile getirdi.

“GİDİŞAT DURDURULMAZSA ÜLKE KAOSA SÜRÜKLENİR”

Süreç boyunca terör örgütü sempatizanlarının ve siyasi uzantılarının kamuoyunu irite eden eylemler sergilediğini belirten Özeller, toplumsal değerlerin ve güvenlik güçlerinin hedefe konulmasının kabul edilemez bir boyuta ulaştığını ifade etti. Vatandaşların ve milli hassasiyet sahibi kesimlerin bu gelişmeler karşısında büyük bir gerginlik yaşadığını vurgulayan Özeller, toplumun bu tür provokatif adımlar karşısında hissettiği huzursuzluğun görmezden gelinemeyeceğini belirtti. Bu gidişatın durdurulmaması halinde ülkenin kontrolü zor bir kaos ortamına sürüklenebileceği uyarısında bulunarak, idarecilerin ve siyasetçilerin bu tehlikeli tabloya karşı derhal önlem alması gerektiğini söyledi.

SİVİL YAPILANMA TEHLİKESİ VE BÖLGESEL GÜVENLİK RİSKLERİ

Meselenin tarihsel ve stratejik boyutlarına da değinen Özeller, terör örgütü PKK’nın kuruluş amacının Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin üniter yapısını bozmak olduğunu ve bu hedefin bugün de geçerliliğini koruduğunu kaydetti. Örgütün bu aşamada strateji değiştirerek silahsız görünüm altında sivil yapılanmalar ve legal siyaset zemini üzerinden hedeflerine ulaşmaya çalışabileceğine dikkat çekti. Cezaevlerinden veya dağdan dönecek unsurların topluma entegre olmasının sosyolojik olarak mümkün olmadığını belirten Özeller, bu kitlelerin örgütün sivil yapılanması aracılığıyla yeniden organize olabileceği ve yerel yönetimlerde söz sahibi haline gelerek bölgedeki idari yapıyı riske atabileceği tehlikesine vurgu yaptı.

“BİZİM İÇİN ÇANAKKALE NEYSE HAKKARİ, ŞIRNAK DA ODUR”

Bölgesel gelişmelerin Türkiye’nin Doğu ve Güneydoğu sınırları ile sınır ötesindeki varlığına etkilerini değerlendiren Özeller, Hakkari, Şırnak, Van ve Diyarbakır gibi illerin şehit kanlarıyla sulanmış mukaddes vatan toprakları olduğunu ifade etti. “Çanakkale neyse bu iller de bizim için odur” diyerek bu alanların hiçbir siyasi pazarlığa konu edilemeyeceğini belirten Özeller, Suriye’nin kuzeyindeki YPG ve SDG yapılanmalarının kağıt üzerindeki fesih beyanlarıyla meşrulaştırılmaya çalışılacağını, bunun da Türkiye’nin bölgedeki askeri ve hukuki varlık gerekçesini zayıflatmayı amaçladığını söyledi. Nihai hedefin bölgede sınırlar ötesi bir yapı kurmak olduğunu dile getiren Özeller, bu senaryolara karşı sonuna kadar direnç gösterileceğini aktardı.

ANAYASAL MÜCADELE VE SİYASETE ÇAĞRI

Mevcut krizden çıkış yolunun yine meşru siyaset ve hukuk zemininde olduğunu belirten Emekli Albay Orkun Özeller, “Buna YENİ Parti’nin Çerçeve Yasa’ya hayır oyu veren vekilleri de dahil” diyerek muhalefet partilerine ve milli duruş sergileyen tüm siyasetçilere ortak hareket etme çağrısında bulundu. Farklı siyasi kulvarlardaki yapıların ve milli iradeyi temsil eden milletvekillerinin bir araya gelerek Türk milletine önderlik etmesi gerektiğini ifade eden Özeller, mücadelenin çatışma ortamından uzak, anayasal haklar çerçevesinde ve demokratik yöntemlerle yürütülmesinin şart olduğunu belirtti. Ülkenin bölünmez bütünlüğünü korumak adına son ana kadar bu ikazları yapmayı sürdüreceklerini vurgulayan Özeller, devletin geleceğini güvence altına alacak kararlı bir siyasi iradenin tecellisini beklediklerini sözlerine ekledi.