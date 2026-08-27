UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2026-2027 sezonu lig etabı kura çekimi için heyecan başladı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en prestijli organizasyonunda bu sezon Türkiye’yi Galatasaray ve Fenerbahçe temsil edecek.
Yapay zeka Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi rakiplerini açıkladı
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde lig etabı kura çekimi için geri sayım başladı. Galatasaray ve Fenerbahçe’nin yer aldığı 36 takımlı formatta temsilcilerimizin karşılaşabileceği muhtemel rakipler yapay zeka tarafından tahmin edildi.Kaynak: Diğer
Lig etabında 36 takım mücadele edecek. Her takım, kura çekimiyle belirlenecek 8 farklı rakiple karşı karşıya gelecek.
Şampiyonlar Ligi kura çekimi 27 Ağustos 2026 Perşembe günü saat 19.00’da yapılacak. Monako’daki Grimaldi Forum’da gerçekleştirilecek kura çekimi TRT Spor ve UEFA’nın resmi internet sitesi üzerinden canlı yayınlanacak.
TEMSİLCİLERİMİZ 3. TORBADA YER ALIYOR
Galatasaray ve Fenerbahçe, kura çekimine 3. torbadan katılacak. Temsilcilerimiz lig etabında farklı torbalardan güçlü rakiplerle eşleşecek.
Kura çekimi öncesi yapay zeka, torba dağılımı ve takımların güç dengelerini dikkate alarak Galatasaray ve Fenerbahçe için muhtemel rakip tahmininde bulundu.
GALATASARAY’IN MUHTEMEL RAKİPLERİ
Yapay zekaya göre Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi lig etabındaki muhtemel rakipleri şöyle:
Real Madrid
Manchester City
Borussia Dortmund
Porto
Napoli
RB Leipzig
Slavia Prag
Stuttgart
FENERBAHÇE’NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ
Yapay zekaya göre Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi lig etabındaki muhtemel rakipleri şöyle:
PSG
Barcelona
Manchester United
Sporting
Feyenoord
Shakhtar Donetsk
Lens
AEK
KURA SONRASI FİKSTÜR NETLEŞECEK
Şampiyonlar Ligi’nde lig aşaması 8 hafta üzerinden oynanacak. İlk hafta maçları 15-17 Eylül 2026 tarihlerinde yapılacak.
Lig etabının son haftası ise 27 Ocak 2027’de oynanacak. Galatasaray ve Fenerbahçe’nin gerçek rakipleri, bugün yapılacak kura çekiminin ardından kesinleşecek.