Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Yapay zeka Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi rakiplerini açıkladı

Yapay zeka Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi rakiplerini açıkladı

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde lig etabı kura çekimi için geri sayım başladı. Galatasaray ve Fenerbahçe’nin yer aldığı 36 takımlı formatta temsilcilerimizin karşılaşabileceği muhtemel rakipler yapay zeka tarafından tahmin edildi.

Kaynak: Diğer
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Yapay zeka Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi rakiplerini açıkladı - Resim: 1

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2026-2027 sezonu lig etabı kura çekimi için heyecan başladı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en prestijli organizasyonunda bu sezon Türkiye’yi Galatasaray ve Fenerbahçe temsil edecek.

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Yapay zeka Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi rakiplerini açıkladı - Resim: 2

Lig etabında 36 takım mücadele edecek. Her takım, kura çekimiyle belirlenecek 8 farklı rakiple karşı karşıya gelecek.

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Yapay zeka Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi rakiplerini açıkladı - Resim: 3

Şampiyonlar Ligi kura çekimi 27 Ağustos 2026 Perşembe günü saat 19.00’da yapılacak. Monako’daki Grimaldi Forum’da gerçekleştirilecek kura çekimi TRT Spor ve UEFA’nın resmi internet sitesi üzerinden canlı yayınlanacak.

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Yapay zeka Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi rakiplerini açıkladı - Resim: 4

TEMSİLCİLERİMİZ 3. TORBADA YER ALIYOR

Galatasaray ve Fenerbahçe, kura çekimine 3. torbadan katılacak. Temsilcilerimiz lig etabında farklı torbalardan güçlü rakiplerle eşleşecek.

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Yapay zeka Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi rakiplerini açıkladı - Resim: 5

Kura çekimi öncesi yapay zeka, torba dağılımı ve takımların güç dengelerini dikkate alarak Galatasaray ve Fenerbahçe için muhtemel rakip tahmininde bulundu.

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Yapay zeka Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi rakiplerini açıkladı - Resim: 6

GALATASARAY’IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Yapay zekaya göre Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi lig etabındaki muhtemel rakipleri şöyle:

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Yapay zeka Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi rakiplerini açıkladı - Resim: 7

Real Madrid

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Yapay zeka Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi rakiplerini açıkladı - Resim: 8

Manchester City

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Yapay zeka Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi rakiplerini açıkladı - Resim: 9

Borussia Dortmund

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Yapay zeka Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi rakiplerini açıkladı - Resim: 10

Porto

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Yapay zeka Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi rakiplerini açıkladı - Resim: 11

Napoli

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Yapay zeka Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi rakiplerini açıkladı - Resim: 12

RB Leipzig

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Yapay zeka Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi rakiplerini açıkladı - Resim: 13

Slavia Prag

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Yapay zeka Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi rakiplerini açıkladı - Resim: 14

Stuttgart

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Yapay zeka Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi rakiplerini açıkladı - Resim: 15

FENERBAHÇE’NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Yapay zekaya göre Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi lig etabındaki muhtemel rakipleri şöyle:

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Yapay zeka Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi rakiplerini açıkladı - Resim: 16

PSG


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Yapay zeka Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi rakiplerini açıkladı - Resim: 17

Barcelona

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Yapay zeka Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi rakiplerini açıkladı - Resim: 18

Manchester United

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Yapay zeka Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi rakiplerini açıkladı - Resim: 19

Sporting

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Yapay zeka Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi rakiplerini açıkladı - Resim: 20

Feyenoord

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Yapay zeka Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi rakiplerini açıkladı - Resim: 21

Shakhtar Donetsk

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Yapay zeka Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi rakiplerini açıkladı - Resim: 22

Lens

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Yapay zeka Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi rakiplerini açıkladı - Resim: 23

AEK

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Yapay zeka Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi rakiplerini açıkladı - Resim: 24

KURA SONRASI FİKSTÜR NETLEŞECEK

Şampiyonlar Ligi’nde lig aşaması 8 hafta üzerinden oynanacak. İlk hafta maçları 15-17 Eylül 2026 tarihlerinde yapılacak.

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Yapay zeka Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi rakiplerini açıkladı - Resim: 25

Lig etabının son haftası ise 27 Ocak 2027’de oynanacak. Galatasaray ve Fenerbahçe’nin gerçek rakipleri, bugün yapılacak kura çekiminin ardından kesinleşecek.

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