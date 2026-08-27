Piyasadaki hareketliliğin ana odağında, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Kevin Warsh’ın yarın Jackson Hole’da gerçekleştireceği konuşma yer alıyor. Enflasyonun hâlen yüzde 2’lik hedefin üzerinde seyretmesi sebebiyle, Warsh’ın faiz politikasının geleceğine ilişkin yapacağı açıklamalar piyasaların yönü açısından kritik önem taşıyor.
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (27 Ağustos Perşembe)
İç ve dış piyasaları doğrudan etkileyen altın ve döviz kurundaki hareketlilik yatırıcımlar tarafından yakından izleniyor. Dünkü gerileme hareketinin ardından 27 Ağustos 2026 Perşembe gününün ilk saatlerinde altın fiyatlarında yeniden yukarı yönlü bir seyir öne çıktı.Seçil Kılıç
Peki bu yukarı yönlü ivmenin ardından güncel altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın çeyerek altın kaç TL oldu? İşte güncel veriler...
GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Gram altın satış fiyatı: 7.161,95 TL
ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Çeyrek altın satış fiyatı: 11.680,00 TL
YARIM ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Yarım altın satış fiyatı: 23.354,00 TL
TAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Tam altın satış fiyatı: 46.458,70 TL
CUMHURİYET ALTINI BUGÜN NE KADAR?
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 46.536,00 TL
GREMSE ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Gremse altın satış fiyatı: 116.503,04 TL
ONS ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Ons altın satış fiyatı: 4.627,15 dolar
Uyarı: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.