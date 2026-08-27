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Partisinin genel merkezinde yaptığı basın açıklamasında sürecin kamuoyuna "İsrail tehdidine karşı bir önlem" olarak sunulduğunu belirten İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, asıl amacın bölgedeki dengeleri değiştirmek olduğunu savundu.

Dervişoğlu, dış politika ve terörle mücadele konusundaki eleştirilerini sıraları.

PJAK VE YPG YAPILANMASI

ABD’nin PJAK’a açıkça silah verdiğini ve örgütün bölgede güçlendiğini belirten Dervişoğlu; Suriye’de YPG’nin "Suriye Demokratik Güçleri" adı altında orduya entegre edilme çabalarının terörün silah bırakmadığının en net kanıtı olduğunu vurguladı.

"AMAÇ İRAN'DA REJİM DEĞİŞTİRMEK"

"Amaç İsrail tehdidine karşı direnç oluşturmak değil; İran’da rejim değiştirmek, PKK’yı silahlı unsur olarak örgütlemek ve Türkiye’yi bu sürecin koordinasyonunda taşeron konumuna getirmektir" dedi.

"HAVA HAKİMİYETİ İSRAİL'E TESLİM EDİLDİ"

Dervişoğlu, yıllar önce alınan S-400 kararları ve F-35 projesinden çıkarılmanın en çok İsrail Başbakanı Netanyahu’yu sevindirdiğini belirterek, bölgedeki hava hakimiyetinin İsrail’e teslim edildiğini iddia etti.

"ÇİFTÇİMİZ TARLASINA KÜSTÜRÜLDÜ"

Hafta sonu Bursa ve Balıkesir’de çiftçilerle bir araya geldiğini hatırlatan İYİ Parti lideri, iktidarın tarım politikasını ve ekonomik tercihlerini şu şekilde eleştirdi:

Bu iktidar, İmralı’daki teröristi düşündüğü kadar çiftçimizi düşünmüyor. Mangalda tüfek yakan katillerle barışırken, yıllardır kazanamayan köylümüzü tarlasına küstürüyor. 25 yıldır GAP’ı bitiremeyenler, Doğu’da da Batı’da da üreten nasırlı elleri aç bırakıyor.

GAZİLERE DESTEK VE MİLLETVEKİLİ SELÇUK TÜRKOĞLU’NA YAPILAN SALDIRIYA TEPKİ

Ankara’da hak arayan gazilerin yaşadıklarına değinen Dervişoğlu, Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu’nun gazilere destek verdiği sırada uğradığı fiziki saldırıyı da gündeme taşıdı.

Anayasal dokunulmazlığı bulunan bir milletvekiline yönelik yapılan müdahalenin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Dervişoğlu; TBMM Başkanı ve İçişleri Bakanı’nı sorumluluk almaya davet ederek sürecin takipçisi olacaklarını söyledi.

"MİLLİ EĞİTİM VE ULUS DEVLET HEDEF ALINIYOR"

Milli Eğitim Bakanlığı’nın politikaları ve "ulus devlet" yapısına yönelik müdahalelere de tepki gösteren Dervişoğlu, Bakan Yusuf Tekin imzasıyla yayımlanan genelgeyle 'çerçeve yasa' ile resmileşen sürece ilişkin etkinlikler düzenlenecek olmasına sert çıktı. Çocukların ve eğitim sisteminin bu sürece alet edilmemesi gerektiğini belirten Dervişoğlu, "Bu çocuklara Öcalan’ı mı anlatacaksınız? Bölünme önce zihinlerde başlar" tepkisini gösterdi.

ÜNİTER YAPI VURGUSU

Türkiye’nin onlarca etnisiteyi Cumhuriyet çatısı altında eşit yurttaşlık hukukuyla birleştirdiğini ifade eden Dervişoğlu, İYİ Parti olarak tek hedeflerinin Türk milletinin bütünüyle ittifak yapmak olduğunu söyledi.