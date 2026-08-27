Gayrimenkul sektöründe son dönemde dikkat çeken erişilebilir arsa projelerine bir yenisi daha ekleniyor. Daha önce İç Anadolu ve Ege’nin gelişime açık bölgelerinde 150 bin, 200 bin ve 300 bin TL bandında gerçekleştirilen kitlesel arsa satışlarının ardından, yatırımcıyı sevindirecek yeni etap başladı.
120 bin liraya arsa satışı başladı: Peynir ekmek gibi satılıyor (27 Ağustos 2026)
Ege ve İç Anadolu’nun gelişen bölgelerinde daha önce 150, 200 ve 300 bin TL bandında gerçekleşen erişilebilir arsa satışlarına yenisi eklendi. Uygun bütçeli yatırımı hedefleyen yeni etapta fiyatlar 120 bin TL'ye çekilerek alıcıya sunuldu.Kaynak: Haber Merkezi
Konut imarlı veya gelişim aksında yer alan arsalara yönelik artan talebi karşılamak amacıyla hayata geçirilen yeni projede, başlangıç fiyatı bu kez 120 bin lira seviyesine kadar çekildi.
GELİŞİM AKSINDAKİ BÖLGELER MERCEK ALTINDA
Yeni satış etabı ağırlıklı olarak Marmara’nın çeperlerinde yer alan Balıkesir ve Çanakkale hattı ile İç Anadolu’da ulaşım projelerinin kesişim noktası haline gelen Eskişehir ve Konya gibi hızlı değer kazanan bölgelerde yoğunlaşıyor.
Altyapı yatırımlarına yakınlığıyla öne çıkan bu lokasyonlar, hem küçük birikimlerini toprağa yatırmak isteyen bireysel yatırımcılara hem de orta vadeli prim potansiyeli arayanlara hitap ediyor. Geçmiş dönemlerde 150 bin TL ile 300 bin TL arasındaki bantta gerçekleşen satışlarda yaşanan yoğun talep, fiyat skalasının 120 bin TL seviyesine çekilmesiyle yeni bir ivme kazanıyor.
ERİŞİLEBİLİR GAYRİMENKULDE YENİ DÖNEM
Sektör temsilcileri, yüksek konut fiyatları karşısında toprağa yönelen yatırımcının bu tür bütçe dostu projelere ilgisinin katlanarak arttığını vurguluyor.
Geçmiş etaplarda kısa sürede tükenen parsellerin ardından başlatılan 120 bin liralık yeni satış dalgasının, özellikle ilk kez gayrimenkul yatırımı yapacak geniş kitleler için önemli bir fırsat sunduğu ifade ediliyor.
Bölgedeki değer artış beklentisi ve uygun giriş maliyeti, yeni etabın da kısa sürede tamamlanacağına işaret ediyor.