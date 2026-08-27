120 bin liraya arsa satışı başladı: Peynir ekmek gibi satılıyor (27 Ağustos 2026)

Altyapı yatırımlarına yakınlığıyla öne çıkan bu lokasyonlar, hem küçük birikimlerini toprağa yatırmak isteyen bireysel yatırımcılara hem de orta vadeli prim potansiyeli arayanlara hitap ediyor. Geçmiş dönemlerde 150 bin TL ile 300 bin TL arasındaki bantta gerçekleşen satışlarda yaşanan yoğun talep, fiyat skalasının 120 bin TL seviyesine çekilmesiyle yeni bir ivme kazanıyor.