Kaynak: Haber Merkezi

Yıldızlar SSS Holding bünyesindeki Doruk Madencilik ve Eti Gümüş Maden işçilerinin ödenmeyen maaşları ve tazminatları için Ankara'da yaptığı eylemler kazanımla noktalandı.

İşçilerin alacaklarının ilk taksitinin ödenmesinin ardından Bağımsız Maden İş Sendikası eylemi sonlandırdıklarını ifade etti. 4 taksit şeklinde ödemeler yapılacak.

"DİRENİŞİMİZİ SONLANDIRMA KARARI ALDIK"

İşçilerin oturma eylemi yaptığı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde açıklama yapan avukat Mürsel Ünder, "İşçilerin yürüttüğü mücadelenin 18. günündeyiz. Yorgunuz çünkü 8 kez gözaltına alındık, yerlerde sürüklendik, darp edildik, güneşin altında bir sürü eziyete uğradık. Öfkeliyiz! Hiç yoktan sebeplerle bu direnişin kıymetlisi olan Genel Başkanımız Gökay Çakır ve yoldaşımız Başaran Aksu tutuklandı. Her ne kadar sosyal medya paylaşımları bahane olarak gösterilmiş olsa da tutuklamanın sebebinin bu direniş olduğunu biliyoruz" dedi.

"Aynı zamanda mutluyuz çünkü an itibariyle direnişimiz kazanımla sonuçlanmıştır" ifadelerini kullanan Ünder, "Direnişimizi bütün işçi arkadaşlarımızın oybirliğiyle sonlandırmaya karar verdik" dedi.

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