Erken seçim öncesi iktidarın masasındaki 8 dosya: Milyonları ilgilendiriyor

"Ve gelelim son dönemde esna­fın ve işverenin en fazla bekledi­ği konulardan birine:

Vergi ve SGK borçlarının yapı­landırılması.

Ekonomik şartların ağırlaştığı dönemlerde işletmeler yalnızca cari vergi ve primlerini ödemek­te değil, geçmişten biriken borç­larını kapatmakta da ciddi güç­lük çekiyor.

Bugün vergi dairesine veya Sosyal Güvenlik Kurumuna bor­cu bulunan çok sayıda esnaf ve işveren var.