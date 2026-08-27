SGK uzmanı Özgür Erdursun'un "Seçimin ayak sesleri" diyerek duyurduğu dosyada iktidarın masasındaki, milyonları ilgilendiren çalışmalar gündeme geldi.
Erken seçim öncesi iktidarın masasındaki 8 dosya: Milyonları ilgilendiriyor
Türkiye iyiden iyiye seçim atmosferini hissetmeye başladı. İktidar kanadından gelen 'kemer gevşetme' sinyalleri, emekli ve asgari ücretli için 'rahatlama' dönemi diyerek 2027'nin işaret edilmesi... Tüm oklar zamanından önce yapılacak seçimi işaret ederken, iktidarın masasındaki 8 dosya ortaya çıktı.Züleyha Öncü
Esnaf ve işverenin gerçek bir borç yapılandırması beklediğini belirten Erdursun, "Amaç yalnızca kamu alacağını taksitlendirmek değil, borcu gerçekten ödenebilir hale getirmek olmalı" dedi.
Seçim yaklaşırken bu dosyanın da yeniden gündeme gelmesini beklediğini belirten Erdursun, konuyu köşesine taşıdı. Erdursun esnafın borç yapılandırması için önemli detaylar verirken, iktidarın masasındaki seçim çalışmalarını da aktardı.
Erdursun'un yazısı şöyle:
"Ve gelelim son dönemde esnafın ve işverenin en fazla beklediği konulardan birine:
Vergi ve SGK borçlarının yapılandırılması.
Ekonomik şartların ağırlaştığı dönemlerde işletmeler yalnızca cari vergi ve primlerini ödemekte değil, geçmişten biriken borçlarını kapatmakta da ciddi güçlük çekiyor.
Bugün vergi dairesine veya Sosyal Güvenlik Kurumuna borcu bulunan çok sayıda esnaf ve işveren var.
2026 yılında bu borçlarla ilgili yeni bir tecil ve taksitlendirme imkânı getirildi.
Vergi ve SGK borçlarında belirli şartlarla Ağustos 2026 sonuna kadar başvuru imkânı bulunuyor. Uygulamada yıllık yüzde 29 tecil faizi ve borcun niteliğine göre uzun vadeli taksitlendirme imkânı öngörülüyor.
Bu elbette borçlu esnaf ve işveren açısından bir kolaylık.
Ancak bunun altını çizmek gerekiyor:
Bu bir yapılandırma kanunu değil, tecil ve taksitlendirme uygulamasıdır.
Yani geçmiş borcun gecikme zamları ve fer’ileri büyük ölçüde silinip borç yeniden hesaplanmıyor.
Mevcut borç korunuyor ve taksitlendirilen tutara ayrıca tecil faizi uygulanıyor.
İşte esnafın itirazı burada.
Zaten yıllar içerisinde gecikme zammı ve faizlerle büyümüş bir borcun üzerine yeniden tecil faizi geldiğinde borcun ödenebilirliği yine zorlaşıyor.
Vatandaşın beklentisi geçmiş dönemlerdeki yapılandırmalara benzeyen gerçek bir düzenleme.
Geçmiş yapılandırmalarda gecikme faizi ve gecikme zamlarının yerine Yİ-ÜFE esas alınarak yeni tutarlar hesaplanmış, peşin ödeme veya taksitli ödeme seçenekleriyle borçların daha makul hale getirilmesi amaçlanmıştı.
Bu nedenle yeni bir yapılandırmada amaç yalnızca kamu alacağını taksitlendirmek olmamalı.
Amaç, borcu gerçekten ödenebilir hale getirmek olmalı.
Gecikme faizi ve gecikme zamlarının önemli bölümünün kaldırıldığı, borcun makul bir endeks üzerinden yeniden hesaplandığı ve vatandaşın hem geçmiş borcunu hem cari yükümlülüklerini birlikte ödeyebileceği yeni bir yapılandırma modeline ihtiyaç bulunuyor.
Seçim yaklaşırken bu dosyanın da yeniden gündeme gelmesini bekliyorum.
Seçimin sosyal güvenlik dosyası oldukça kabarık
Özetlediğimizde seçim öncesinde sosyal güvenliğin masasında sekiz büyük dosya bulunuyor.
1- Emekliler aylık hesaplama sisteminin değiştirilmesini ve intibak bekliyor.
2- 9 Eylül 1999 sonrasında sigortalı olanlar kademeli emeklilik istiyor.
3- Bağ-Kur’lular 9.000 günün 7.200 güne indirilmesini, Bağ- Kur tescil mağdurları ise geçmişteki çalışma ve ticari faaliyet sürelerini primlerini ödeyerek kazanabilmeyi bekliyor.
4- Stajyer ve çıraklar borçlanma hakkı ve sigorta başlangıcı istiyor.
5- Engelli vatandaşlar 15 Ocak 2025 sonrasında değişen emeklilik sistemindeki mağduriyetlerin giderilmesini bekliyor.
6- Memurlar 3600 ek göstergenin kapsamının genişletilmesini ve 2008 öncesi-sonrası emeklilik ayrımının giderilmesini talep ediyor.
7- Askerlik borçlanması yapan kamu çalışanları SSK ve Bağ-Kur’lularla aynı başlangıç hakkının kendilerine de verilmesini istiyor.
8- Esnaf ve işveren ise borcu gerçekten ödenebilir hale getirecek yeni bir yapılandırma bekliyor."