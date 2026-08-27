Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Erken seçim öncesi iktidarın masasındaki 8 dosya: Milyonları ilgilendiriyor

Erken seçim öncesi iktidarın masasındaki 8 dosya: Milyonları ilgilendiriyor

Türkiye iyiden iyiye seçim atmosferini hissetmeye başladı. İktidar kanadından gelen 'kemer gevşetme' sinyalleri, emekli ve asgari ücretli için 'rahatlama' dönemi diyerek 2027'nin işaret edilmesi... Tüm oklar zamanından önce yapılacak seçimi işaret ederken, iktidarın masasındaki 8 dosya ortaya çıktı.

Züleyha Öncü Züleyha Öncü
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Erken seçim öncesi iktidarın masasındaki 8 dosya: Milyonları ilgilendiriyor - Resim: 1

SGK uzmanı Özgür Erdursun'un "Seçimin ayak sesleri" diyerek duyurduğu dosyada iktidarın masasındaki, milyonları ilgilendiren çalışmalar gündeme geldi.

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Erken seçim öncesi iktidarın masasındaki 8 dosya: Milyonları ilgilendiriyor - Resim: 2

Esnaf ve işverenin gerçek bir borç yapılandırması beklediğini belirten Erdursun, "Amaç yalnızca kamu alacağını taksitlendirmek değil, borcu gerçekten ödene­bilir hale getirmek olmalı" dedi.

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Erken seçim öncesi iktidarın masasındaki 8 dosya: Milyonları ilgilendiriyor - Resim: 3

Seçim yaklaşırken bu dosya­nın da yeniden gündeme gelme­sini beklediğini belirten Erdursun, konuyu köşesine taşıdı. Erdursun esnafın borç yapılandırması için önemli detaylar verirken, iktidarın masasındaki seçim çalışmalarını da aktardı.

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Erken seçim öncesi iktidarın masasındaki 8 dosya: Milyonları ilgilendiriyor - Resim: 4

Erdursun'un yazısı şöyle:

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Erken seçim öncesi iktidarın masasındaki 8 dosya: Milyonları ilgilendiriyor - Resim: 5

"Ve gelelim son dönemde esna­fın ve işverenin en fazla bekledi­ği konulardan birine:

Vergi ve SGK borçlarının yapı­landırılması.

Ekonomik şartların ağırlaştığı dönemlerde işletmeler yalnızca cari vergi ve primlerini ödemek­te değil, geçmişten biriken borç­larını kapatmakta da ciddi güç­lük çekiyor.

Bugün vergi dairesine veya Sosyal Güvenlik Kurumuna bor­cu bulunan çok sayıda esnaf ve işveren var.

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Erken seçim öncesi iktidarın masasındaki 8 dosya: Milyonları ilgilendiriyor - Resim: 6

2026 yılında bu borçlarla ilgi­li yeni bir tecil ve taksitlendirme imkânı getirildi.

Vergi ve SGK borçlarında be­lirli şartlarla Ağustos 2026 so­nuna kadar başvuru imkânı bu­lunuyor. Uygulamada yıllık yüzde 29 tecil faizi ve borcun ni­teliğine göre uzun vadeli taksit­lendirme imkânı öngörülüyor.

Bu elbette borçlu esnaf ve iş­veren açısından bir kolaylık.

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Erken seçim öncesi iktidarın masasındaki 8 dosya: Milyonları ilgilendiriyor - Resim: 7

Ancak bunun altını çizmek ge­rekiyor:

Bu bir yapılandırma kanunu değil, tecil ve taksitlendirme uy­gulamasıdır.

Yani geçmiş borcun gecikme zamları ve fer’ileri büyük ölçü­de silinip borç yeniden hesap­lanmıyor.

Mevcut borç korunuyor ve taksitlendirilen tutara ayrıca te­cil faizi uygulanıyor.

İşte esnafın itirazı burada.

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Erken seçim öncesi iktidarın masasındaki 8 dosya: Milyonları ilgilendiriyor - Resim: 8

Zaten yıllar içerisinde gecik­me zammı ve faizlerle büyümüş bir borcun üzerine yeniden tecil faizi geldiğinde borcun ödenebi­lirliği yine zorlaşıyor.

Vatandaşın beklentisi geçmiş dönemlerdeki yapılandırmalara benzeyen gerçek bir düzenleme.

Geçmiş yapılandırmalarda ge­cikme faizi ve gecikme zamları­nın yerine Yİ-ÜFE esas alınarak yeni tutarlar hesaplanmış, peşin ödeme veya taksitli ödeme seçe­nekleriyle borçların daha makul hale getirilmesi amaçlanmıştı.

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Erken seçim öncesi iktidarın masasındaki 8 dosya: Milyonları ilgilendiriyor - Resim: 9

Bu nedenle yeni bir yapılan­dırmada amaç yalnızca kamu alacağını taksitlendirmek olma­malı.

Amaç, borcu gerçekten ödene­bilir hale getirmek olmalı.

Gecikme faizi ve gecikme zamlarının önemli bölümünün kaldırıldığı, borcun makul bir endeks üzerinden yeniden he­saplandığı ve vatandaşın hem geçmiş borcunu hem cari yü­kümlülüklerini birlikte ödeyebi­leceği yeni bir yapılandırma mo­deline ihtiyaç bulunuyor.

Seçim yaklaşırken bu dosya­nın da yeniden gündeme gelme­sini bekliyorum.

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Erken seçim öncesi iktidarın masasındaki 8 dosya: Milyonları ilgilendiriyor - Resim: 10

Seçimin sosyal güvenlik dosyası oldukça kabarık
Özetlediğimizde seçim önce­sinde sosyal güvenliğin masa­sında sekiz büyük dosya bulu­nuyor.

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Erken seçim öncesi iktidarın masasındaki 8 dosya: Milyonları ilgilendiriyor - Resim: 11

1- Emekliler aylık hesaplama sisteminin değiştirilmesini ve intibak bekliyor.

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Erken seçim öncesi iktidarın masasındaki 8 dosya: Milyonları ilgilendiriyor - Resim: 12

2- 9 Eylül 1999 sonrasında sigor­talı olanlar kademeli emeklilik istiyor.

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Erken seçim öncesi iktidarın masasındaki 8 dosya: Milyonları ilgilendiriyor - Resim: 13

3- Bağ-Kur’lular 9.000 günün 7.200 güne indirilmesini, Bağ- Kur tescil mağdurları ise geç­mişteki çalışma ve ticari faali­yet sürelerini primlerini ödeye­rek kazanabilmeyi bekliyor.

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Erken seçim öncesi iktidarın masasındaki 8 dosya: Milyonları ilgilendiriyor - Resim: 14

4- Stajyer ve çıraklar borçlanma hakkı ve sigorta başlangıcı isti­yor.

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Erken seçim öncesi iktidarın masasındaki 8 dosya: Milyonları ilgilendiriyor - Resim: 15

5- Engelli vatandaşlar 15 Ocak 2025 sonrasında değişen emek­lilik sistemindeki mağduriyetle­rin giderilmesini bekliyor.

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Erken seçim öncesi iktidarın masasındaki 8 dosya: Milyonları ilgilendiriyor - Resim: 16

6- Memurlar 3600 ek gösterge­nin kapsamının genişletilmesi­ni ve 2008 öncesi-sonrası emek­lilik ayrımının giderilmesini ta­lep ediyor.

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Erken seçim öncesi iktidarın masasındaki 8 dosya: Milyonları ilgilendiriyor - Resim: 17

7- Askerlik borçlanması ya­pan kamu çalışanları SSK ve Bağ-Kur’lularla aynı başlangıç hakkının kendilerine de veril­mesini istiyor.

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Erken seçim öncesi iktidarın masasındaki 8 dosya: Milyonları ilgilendiriyor - Resim: 18

8- Esnaf ve işveren ise borcu ger­çekten ödenebilir hale getirecek yeni bir yapılandırma bekliyor."

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