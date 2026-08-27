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Kaynak: Haber Merkezi

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris ile karşı karşıya gelecek. İstanbul’da oynanan ilk mücadeleyi 3-0 kazanan siyah-beyazlılar, deplasmanda avantajını koruyarak lig aşamasına yükselmeyi hedefliyor.

MAÇ SAAT 20.00’DE BAŞLAYACAK

Kaunas’taki Dariaus ir Girėno Stadı’nda oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşma tv100’den şifresiz, S Sport Plus’tan ise dijital olarak canlı yayınlanacak.

HAKEM JESUS GİL MANZANO

Kritik karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu’ndan Jesus Gil Manzano yönetecek. Manzano’nun yardımcılıklarını Guadalupe Porras Ayuso ve Guillermo Santiago Sacristan yapacak. Dördüncü hakem ise Alejandro Quintero Gonzalez olacak.

İLK 11’LER BELLİ OLDU

Kauno Zalgiris: Mikelionis, Karashima, Leo Ribeiro, Fiolic, Kalik, Hernandez, Debeljuh, Edokpolor, Moutachy, Ourega, Lekiatas

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan, Ouattara, Salih, Cerny, Kartal, Olaitan, İlhan Fakılı, Vlahovic.