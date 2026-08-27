Yeni akademik yıl öncesinde üniversitelerine kayıt yaptıran gençlerin konut arayışı İstanbul genelinde kiralık piyasasını hareketlendirdi.
Fırsatçılar devreye girdi: Öğrenci ilçelerinde kiralara “yok artık” dedirten artış
İstanbul’da üniversitelerin kayıt dönemiyle yükselen barınma talebi, Beşiktaş, Kadıköy ve Şişli gibi öğrenci ilçelerinde “yok artık” dedirten artışlara sebep oldu. Zamlar dudak uçuklatırken uzmanlardan yeni uyarılar geldi.Kaynak: Haber Merkezi
Yurt imkanlarından yararlanamayan ya da bağımsız yaşamayı seçen öğrenciler, özellikle ulaşımı kolay olan merkezi lokasyonlarda ciddi bir mali yükle yüzleşiyor.
Öğrenci nüfusunun yoğunlaştığı Kadıköy, Beşiktaş ve Şişli hatlarında kiralık gayrimenkullere olan ilgi zirve yaptı.
Geçtiğimiz sene ortalama 25 bin TL bandında seyreden Beşiktaş’taki konutların aylık kirası bu dönem 45 bin TL seviyesine ulaştı.
Bölgedeki eski yapılarda dahi taban fiyatlar 45 bin TL'den açılırken, donanımlı ve yeni dairelerde bu tutar 80 bin TL sınırına yaklaşıyor.
Piyasadaki hareketliliği değerlendiren emlak danışmanları, yüksek talebin bazı mülk sahiplerince fırsata dönüştürüldüğünü ve etiketlerin kısa aralıklarla güncellendiğini ifade ediyor.
Uzmanlar, kiracı adaylarının yalnızca aylık bedele odaklanmaması gerektiğini vurguluyor.
Deprem yenileme sürecinde olan ya da yakın zamanda yıkım riski taşıyan gayrimenkullerin de piyasaya sürüldüğü belirtiliyor.
Öğrencilerin mağduriyet yaşamaması adına bina durumunu önceden sorgulaması gerekiyor.
İmzalanacak kontratın maddeleri, bina aidatları ve olası yan masrafların detaylıca incelenmesi büyük önem taşıyor.