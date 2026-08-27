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Kaynak: Haber Merkezi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası A Grubu’ndaki 5. maçında 28 Ağustos Cuma günü Polonya’yla karşı karşıya gelecek. Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma 19.00’da başlayacak.

HEDEF BEŞTE BEŞ

Son olarak dün akşam Almanya’yı 3-1 mağlup eden milliler, gruptan çıkmayı garantiledi. Oynanan 4 maçı da kazanan Filenin Yıldızları, beşte beşi hedefliyor.

POLONYA’NIN DA HEDEFİ LİDERLİK

Polonya, 27 Ağustos’ta oynanacak Almanya karşılaşmasını kazanması halinde, cuma günü liderlik için sahaya çıkabilir.