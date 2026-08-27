Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi değişecek: Erdoğan'ın yetkileri gidiyor

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi değişecek: Erdoğan'ın yetkileri gidiyor

AK Parti 4 koldan seçim hazırlığına doğru giderken, Türkiye'de her şeyden "Tek adamın" sorumlu olduğu eleştirileri; Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde köklü değişiklikleri beraberinde getiriyor.

Aykut Metehan Aykut Metehan
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Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi değişecek: Erdoğan'ın yetkileri gidiyor - Resim: 1

Çerçeve Yasa'nın TBMM'den rekor oyla geçmesinin ardından Anayasa değişikliğini önceleyen AK Parti, 2018'de hayatımıza giren ve demokratik çöküş tartışmalarını gün yüzüne çıkaran "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi"ni değiştirmeye hazırlanıyor.

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Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi değişecek: Erdoğan'ın yetkileri gidiyor - Resim: 2

Planlanan değişikliğe göre Erdoğan'ın yetkileri azalacak, bakan yardımcılıkları kaldırılacak; müsteşarlık modeli geri gelecek.

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Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi değişecek: Erdoğan'ın yetkileri gidiyor - Resim: 3

AK Parti'nin başkanlık sisteminde yapmayı planladığı değişiklikte parlamenter sistem esintileri yer alacak.

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Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi değişecek: Erdoğan'ın yetkileri gidiyor - Resim: 4

Ekonomi Gazetesi'nden Besti Karalar'ın haberine göre sistemd edeğişiklikler gündemde.

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Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi değişecek: Erdoğan'ın yetkileri gidiyor - Resim: 5

İşte Anayasa değişikliğiyle birlikte yapılması planlanan "sistem" değişikliğinin ayrıntıları...

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Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi değişecek: Erdoğan'ın yetkileri gidiyor - Resim: 6

Bakanlar parlamenter sistemde olduğu gibi milletvekilleri arasından atanacak, milletvekillikleri devam edecek. Ama komisyonlar ve genel kurulda görüşülen hiçbir teklif ve kararda oy hakları olmayacak.

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Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi değişecek: Erdoğan'ın yetkileri gidiyor - Resim: 7

Bakanların kendi alanları ile ilgili yasa tekliflerinin görüşmelerine hem komisyonlar da hem de genel kuruldaki oturumlara katılmaları zorunlu olacak.

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Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi değişecek: Erdoğan'ın yetkileri gidiyor - Resim: 8

Parlamenter Sistem’de olduğu gibi bakanlar ayda iki kez genel kurulda milletvekillerinin sözlü soru önergelerine yanıt verecek.

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Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi değişecek: Erdoğan'ın yetkileri gidiyor - Resim: 9

15 günde bir salı günü bir saat denetim konuları görüşülecek. Her ay iki bakan genel kurulda sözlü soru yanıtlamak üzere denetim oturumlarına katılacak.

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Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi değişecek: Erdoğan'ın yetkileri gidiyor - Resim: 10

Her yasama yılında tüm bakanların birer kez denetim oturumlarına katılmaları zorunlu olacak.

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Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi değişecek: Erdoğan'ın yetkileri gidiyor - Resim: 11

Cumhurbaşkanı’nın bazı yetkileri, bakanlar kuruluna aktarılacak. Bazı kararlar, Cumhurbaşkanı ve bakanlar kurulu kararı ile imzalanacak.

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Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi değişecek: Erdoğan'ın yetkileri gidiyor - Resim: 12

Bazı kararlar ise sadece bakanlar kurulunun imzası ile yayımlanacak.

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Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi değişecek: Erdoğan'ın yetkileri gidiyor - Resim: 13

Bakan yardımcılıklarının beklenen performansı göstermediği eleştirileri de parti içinde yoğun… Bu gerekçelerle bakan yardımcılıkları kaldırılarak müsteşarlık sistemi yeniden getirilecek.

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