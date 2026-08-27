Çerçeve Yasa'nın TBMM'den rekor oyla geçmesinin ardından Anayasa değişikliğini önceleyen AK Parti, 2018'de hayatımıza giren ve demokratik çöküş tartışmalarını gün yüzüne çıkaran "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi"ni değiştirmeye hazırlanıyor.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi değişecek: Erdoğan'ın yetkileri gidiyor
AK Parti 4 koldan seçim hazırlığına doğru giderken, Türkiye'de her şeyden "Tek adamın" sorumlu olduğu eleştirileri; Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde köklü değişiklikleri beraberinde getiriyor.Aykut Metehan
Planlanan değişikliğe göre Erdoğan'ın yetkileri azalacak, bakan yardımcılıkları kaldırılacak; müsteşarlık modeli geri gelecek.
AK Parti'nin başkanlık sisteminde yapmayı planladığı değişiklikte parlamenter sistem esintileri yer alacak.
Ekonomi Gazetesi'nden Besti Karalar'ın haberine göre sistemd edeğişiklikler gündemde.
İşte Anayasa değişikliğiyle birlikte yapılması planlanan "sistem" değişikliğinin ayrıntıları...
Bakanlar parlamenter sistemde olduğu gibi milletvekilleri arasından atanacak, milletvekillikleri devam edecek. Ama komisyonlar ve genel kurulda görüşülen hiçbir teklif ve kararda oy hakları olmayacak.
Bakanların kendi alanları ile ilgili yasa tekliflerinin görüşmelerine hem komisyonlar da hem de genel kuruldaki oturumlara katılmaları zorunlu olacak.
Parlamenter Sistem’de olduğu gibi bakanlar ayda iki kez genel kurulda milletvekillerinin sözlü soru önergelerine yanıt verecek.
15 günde bir salı günü bir saat denetim konuları görüşülecek. Her ay iki bakan genel kurulda sözlü soru yanıtlamak üzere denetim oturumlarına katılacak.
Her yasama yılında tüm bakanların birer kez denetim oturumlarına katılmaları zorunlu olacak.
Cumhurbaşkanı’nın bazı yetkileri, bakanlar kuruluna aktarılacak. Bazı kararlar, Cumhurbaşkanı ve bakanlar kurulu kararı ile imzalanacak.
Bazı kararlar ise sadece bakanlar kurulunun imzası ile yayımlanacak.
Bakan yardımcılıklarının beklenen performansı göstermediği eleştirileri de parti içinde yoğun… Bu gerekçelerle bakan yardımcılıkları kaldırılarak müsteşarlık sistemi yeniden getirilecek.