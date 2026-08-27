Fenerbahçe'nin Lyon zaferi sonrası UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi

Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Lyon'a konuk oldu.
Kadıköy'de 1-1 berabere biten eşleşmenin rövanşını 2-1 kazanan Sarı Lacivertliler 18 yıllık hasrete son vererek Şampiyonlar Ligi'ne geri döndü.
Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Lyon'a konuk oldu.
Kadıköy'de 1-1 berabere biten eşleşmenin rövanşını 2-1 kazanan Sarı Lacivertliler 18 yıllık hasrete son vererek Şampiyonlar Ligi'ne geri döndü.
Karşılaşmaya kontrollü başlayan Fenerbahçe 24. dakikada Vedat Muriqi'nin golüyle öne geçti.
Bu golle birlikte özgüven kazanan Sarı Lacivertliler Lyon karşısında oyuna ağırlığını koydu.
Lyon ilk golün şokunu atlatamadan Fenerbahçe ikinci kez ağları havalandırarak zorlu deplasmanda büyük bir avantaj yakaladı.
Archie Brown 28. dakikada Greenwood'un kornerden ortasını kafa vuruşuyla gole çevirerek skoru 2-0'a getirdi. İlk yarı Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğüyle sona ererken Lyon 61'de Fofana ile farkı 1'e indirdi.
İsmail Kartal'ın öğrencileri kalan dakikalarda skoru korumasını bilerek sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Bu sonuç Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'ne taşırken aynı zamanda ülke puanına da önemli bir katkı sağladı.
İşte Fenerbahçe'nin galibiyeti sonrası güncellenen UEFA ülke puanı sıralaması...
1. İngiltere: 101.907 puan
2. İtalya: 87.732 puan
3. İspanya: 82.493 puan
4. Almanya: 80.259 puan
5. Fransa: 68.010 puan
6. Portekiz: 64.250 puan
7. Belçika: 58.650 puan
8. Hollanda: 52.062 puan
9. Türkiye: 49.675 puan
10. Polonya: 44.825 puan