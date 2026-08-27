Fenerbahçe'nin Lyon zaferi sonrası UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi

İsmail Kartal'ın öğrencileri kalan dakikalarda skoru korumasını bilerek sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuç Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'ne taşırken aynı zamanda ülke puanına da önemli bir katkı sağladı.

İşte Fenerbahçe'nin galibiyeti sonrası güncellenen UEFA ülke puanı sıralaması...