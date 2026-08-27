Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Fenerbahçe'nin Lyon zaferi sonrası UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi

Fenerbahçe'nin Lyon zaferi sonrası UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda 1-1'in rövanşında Lyon'u 2-1 yenerek elemesinin ardından ülke puanı sıralaması da güncellendi. Fenerbahçe'nin bu zaferi Türkiye'nin puanına önemli bir katkıda bulundu.

Furkan Çelik Furkan Çelik
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Fenerbahçe'nin Lyon zaferi sonrası UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi - Resim: 1

Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Lyon'a konuk oldu.

Kadıköy'de 1-1 berabere biten eşleşmenin rövanşını 2-1 kazanan Sarı Lacivertliler 18 yıllık hasrete son vererek Şampiyonlar Ligi'ne geri döndü.

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Fenerbahçe'nin Lyon zaferi sonrası UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi - Resim: 2

Karşılaşmaya kontrollü başlayan Fenerbahçe 24. dakikada Vedat Muriqi'nin golüyle öne geçti.

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Fenerbahçe'nin Lyon zaferi sonrası UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi - Resim: 3

Bu golle birlikte özgüven kazanan Sarı Lacivertliler Lyon karşısında oyuna ağırlığını koydu.

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Fenerbahçe'nin Lyon zaferi sonrası UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi - Resim: 4

Lyon ilk golün şokunu atlatamadan Fenerbahçe ikinci kez ağları havalandırarak zorlu deplasmanda büyük bir avantaj yakaladı.

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Fenerbahçe'nin Lyon zaferi sonrası UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi - Resim: 5

Archie Brown 28. dakikada Greenwood'un kornerden ortasını kafa vuruşuyla gole çevirerek skoru 2-0'a getirdi. İlk yarı Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğüyle sona ererken Lyon 61'de Fofana ile farkı 1'e indirdi.

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Fenerbahçe'nin Lyon zaferi sonrası UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi - Resim: 6

İsmail Kartal'ın öğrencileri kalan dakikalarda skoru korumasını bilerek sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuç Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'ne taşırken aynı zamanda ülke puanına da önemli bir katkı sağladı.

İşte Fenerbahçe'nin galibiyeti sonrası güncellenen UEFA ülke puanı sıralaması...

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Fenerbahçe'nin Lyon zaferi sonrası UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi - Resim: 7

1. İngiltere: 101.907 puan

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Fenerbahçe'nin Lyon zaferi sonrası UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi - Resim: 8

2. İtalya: 87.732 puan

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Fenerbahçe'nin Lyon zaferi sonrası UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi - Resim: 9

3. İspanya: 82.493 puan

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Fenerbahçe'nin Lyon zaferi sonrası UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi - Resim: 10

4. Almanya: 80.259 puan

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Fenerbahçe'nin Lyon zaferi sonrası UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi - Resim: 11

5. Fransa: 68.010 puan

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6. Portekiz: 64.250 puan

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Fenerbahçe'nin Lyon zaferi sonrası UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi - Resim: 13

7. Belçika: 58.650 puan

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Fenerbahçe'nin Lyon zaferi sonrası UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi - Resim: 14

8. Hollanda: 52.062 puan

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Fenerbahçe'nin Lyon zaferi sonrası UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi - Resim: 15

9. Türkiye: 49.675 puan

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10. Polonya: 44.825 puan

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