TÜİK’in 2026 yılı nüfus verileri, Türkiye’nin en kalabalık mahallelerine ilişkin sıralamada değişiklikleri ortaya koydu. Verilere göre Diyarbakır’ın Bağcılar Mahallesi, 151 bin 459 kişilik nüfusuyla Türkiye’nin en kalabalık mahallesi olarak zirveye yerleşti.
Türkiye'nin en kalabalık mahalleleri ortaya çıktı: Zirvede büyük sürpriz
TÜİK’in 2026 senesi ile ilgili nüfus verileri, Türkiye’de nüfusu en yüksek mahallelerin sıralamasını yeniden değiştirdi. İşte Türkiye’nin en kalabalık mahalleleri…Kaynak: Haber Merkezi
Bağlar ilçesindeki Bağcılar Mahallesi, 150 bin sınırını geçti. Böylece birçok ilçeyi geride bırakan nüfusa ulaştı.
Öte yandan Adnan Kahveci Mahallesi, 110 bin 619 kişiyle ikinci oldu. Ayrıca Kayabaşı Mahallesi, 108 bin 455 kişiyle üçüncü sıraya yerleşti. Listenin ilk üç sırasında Diyarbakır’dan bir, İstanbul’dan iki mahalle bulunuyor.
İstanbul, sıralamaya beş mahalleyle girdi. Buna göre Kayabaşı, Adnan Kahveci ve Atakent öne çıktı. Ayrıca Zümrütevler ile Zafer mahalleleri ilk 10’da yer aldı. Ancak liderlik Diyarbakır’ın Bağcılar Mahallesi’ne geçti.
Türkiye’nin en kalabalık 10 mahallesi
Bağcılar, Bağlar-Diyarbakır: 151.459
Adnan Kahveci, Beylikdüzü-İstanbul: 110.619
Kayabaşı, Başakşehir-İstanbul: 108.455
Atakent, Küçükçekmece-İstanbul: 102.743
Fırat, Kayapınar-Diyarbakır: 91.279
Zümrütevler, Maltepe-İstanbul: 88.042
Mevlana, Talas-Kayseri: 87.561
Zafer, Bahçelievler-İstanbul: 86.758
Karapürçek, Altındağ-Ankara: 83.053
Halkalı Merkez, Küçükçekmece-İstanbul: 80.715
Böylece ilk 10’daki dört mahallenin nüfusu 100 bin kişiyi aştı. Ayrıca İstanbul, liste içindeki ağırlığını korudu.