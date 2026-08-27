Türkiye'nin en kalabalık mahalleleri ortaya çıktı: Zirvede büyük sürpriz

Öte yandan Adnan Kahveci Mahallesi, 110 bin 619 kişiyle ikinci oldu. Ayrıca Kayabaşı Mahallesi, 108 bin 455 kişiyle üçüncü sıraya yerleşti. Listenin ilk üç sırasında Diyarbakır’dan bir, İstanbul’dan iki mahalle bulunuyor.