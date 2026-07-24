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Kaynak: Haber Merkezi

YENİÇAĞ – 24 Temmuz 2026 Cuma gününe dair gelişen önemli olayları sizin için derledik. Dünya haberlerinden siyasetteki gelişmelere, gündemden spor ve ekonomiye, özel haber ve köşe yazılarımızdan sosyal medyada öne çıkanlara kadar A'dan Z'ye güncel gelişmeler ile karşınızdayız. İşte bugün gündeme dair bilmeniz gereken önemli başlıklar...

GÜNDEM – YENİÇAĞ

ÖZGÜR ÖZEL CHP'DEN İSTİFA ETTİ, YENİ PARTİ'Yİ AÇIKLADI

Özgür Özel, 17 yıldır içerisinde bulunduğu CHP'den istifa etti. Özel ile birlikte istifa eden ve Yeni Parti'nin kurucular kurulu üyesi olan 91 milletvekili de CHP'den ayrıldı.

ÖZGÜR ÖZEL: YENİ PARTİ İLK SEÇİME KADAR ANA MUHALEFET PARTİSİDİR, YOLUMUZ İKTİDARDIR

Yeni Parti lideri Özgür Özel, kuruluş dilekçelerini İçişleri Bakanlığı'na verdiklerini ve gün içerisinde partinin kuruluşunun resmen onaylanmasını beklediklerini dile getirildi. Yargıtay'ın ilanından sonra parti ilk toplantısını yapacak.

CHP ARTIK ANA MUHALEFET DEĞİL

Özgür Özel'in Yeni Parti'nin kuruluş sürecini resmen ilan etmesinin ardından Meclis'teki sandalye dağılımı da değişiyor. Yeni Parti 91 milletvekili ile ana muhalefet partisi konumunu alırken, Türk siyasi tarihinde kurulduğu gün ana muhalefet partisi olan başka bir parti bulunmuyor.

SİLAH BIRAKMAYAN PKK'YA KADEMELİ FORMÜL: ÇERÇEVE YASADA DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Önümüzdeki hafta Meclis gündemine gelmesi beklenen iktidarın "Terörsüz Türkiye" olarak adlandırdığı çözüm süreci kapsamında hazırlanan çerçeve yasasının aşamalı olarak uygulanacağı belirtildi.

YAZAR

İNANÇ UYSAL: İMRALI’DAN GELEN MEKTUP

DÜNYA – YENİÇAĞ

SAVAŞIN VURDUĞU DUBAİ’DEN TURİST GETİRENE BÜYÜK ÖDÜL

Orta Doğu'da yaşanan savaşın ardından turizmde önemli kayıplar yaşayan Dubai, ziyaretçi sayısını yeniden artırmak için dikkat çeken bir kampanya başlattı. Yurt dışındaki aile üyelerini veya arkadaşlarını Dubai'ye davet edenlere binlerce dirhem değerinde ödüller verilecek.

İRAN'DAN NATO ANKARA BİLDİRİSİNE YANIT: MÜZAKERE MASASINI BOMBALAYAN ABD VE İSRAİL'DİR

İran, NATO Ankara Zirvesi Bildirisi'ne tepki gösterdi. Bildirinin İran'a yönelik kısmı "temelsiz ve siyasi motivasyonlu" olarak nitelendirildi. Tahran yönetimi, bildirideki iddiaları kesin bir dille reddettiğini açıkladı.

RUSYA'DAN ERMENİSTAN'A TİCARET AMBARGOSU: ÜRÜN ALIMINI DURDURDULAR

Rusya, Ermenistan'dan süt ve süt ürünleri ithalatını 27 Temmuz'dan itibaren durdurma kararı aldı.

KOLERA AFRİKA’YI KIRIP GEÇİRİYOR: ON BİNLERCE VAKA TESPİT EDİLDİ

Nijerya'nın Borno eyaletinde kolera salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 198'e yükseldi.

CANLI YAYINDA SKANDAL SALDIRI: BAŞBAKANIN YÜZÜNE TÜKÜRDÜ, ALDIĞI SAKİN YANIT HAYRETE DÜŞÜRDÜ

Macaristan Başbakanı Peter Magyar, sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptığı sırada yaşlı bir adam, "Buraya gelmeye nasıl cüret ettiniz" diyerek Magyar’a tükürdü. Başbakan Magyar, saldırgandan şikayetçi olmayacağını ifade etti.

EKONOMİ

MEHMET ŞİMŞEK: KALICI REFAH ARTIŞINI SAĞLAYACAĞIZ

Mehmet Şimşek, hane halkı ve reel sektörün geleceğe dair enflasyon beklentilerindeki düşüşe 'iyileşiyor' derken açlık sınırı altında maaşla geçim derdinde olan vatandaşlar için kalıcı refah artışı nı sağlayacaklarını ifade etti.

AVRO BÖLGESİ'NDE EKONOMİK AKTİVİTE 4 AY SONRA İLK KEZ YÜKSELDİ

Avro Bölgesi'nde bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), dört aylık gerilemenin ardından temmuz ayında yükseliş kaydederek 51,9 puan seviyesine çıktı.

ENFLASYONDA İBRE TERSİNE DÖNDÜ: İŞ DÜNYASININ BEKLENTİSİ DEĞİŞTİ

Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre iş dünyasının enflasyon beklentisinde ibre tersine döndü. İşte vatandaşın ve iş dünyasının enflasyon tahminleri...

RUSYA FAİZİ 25 PUAN İNDİRDİ

Rusya Merkez Bankası, politika faizini 25 baz puan düşürerek yüzde 14'e düşürdü.

SPOR - YENİÇAĞ

BEŞİKTAŞ’TAN KEİTO NAKAMURA HAMLESİ: BONSERVİSİ DUDAK UÇUKLATTI

Siyah-beyazlıların, Reims forması giyen Japon kanat oyuncusu Keito Nakamura’yı yeniden gündemine aldığı öne sürüldü. Fransız ekibinin 25 milyon euroluk bonservis beklentisi transferin önündeki en büyük engel olarak gösteriliyor.