YENİÇAĞ – 24 Temmuz 2026 Cuma gününe dair gelişen önemli olayları sizin için derledik. Dünya haberlerinden siyasetteki gelişmelere, gündemden spor ve ekonomiye, özel haber ve köşe yazılarımızdan sosyal medyada öne çıkanlara kadar A'dan Z'ye güncel gelişmeler ile karşınızdayız. İşte bugün gündeme dair bilmeniz gereken önemli başlıklar...

GÜNDEM – YENİÇAĞ

ÖZGÜR ÖZEL CHP'DEN İSTİFA ETTİ, YENİ PARTİ'Yİ AÇIKLADI

Özgür Özel, 17 yıldır içerisinde bulunduğu CHP'den istifa etti. Özel ile birlikte istifa eden ve Yeni Parti'nin kurucular kurulu üyesi olan 91 milletvekili de CHP'den ayrıldı.

Özgür Özel belgeleri imzaladı: CHP'den istifa etti, Yeni Parti'yi açıkladıÖzgür Özel belgeleri imzaladı: CHP'den istifa etti, Yeni Parti'yi açıkladıGündem

ÖZGÜR ÖZEL: YENİ PARTİ İLK SEÇİME KADAR ANA MUHALEFET PARTİSİDİR, YOLUMUZ İKTİDARDIR

Yeni Parti lideri Özgür Özel, kuruluş dilekçelerini İçişleri Bakanlığı'na verdiklerini ve gün içerisinde partinin kuruluşunun resmen onaylanmasını beklediklerini dile getirildi. Yargıtay'ın ilanından sonra parti ilk toplantısını yapacak.

Özgür Özel: Yeni Parti ilk seçime kadar ana muhalefet partisidir, yolumuz iktidardırÖzgür Özel: Yeni Parti ilk seçime kadar ana muhalefet partisidir, yolumuz iktidardırGündem

CHP ARTIK ANA MUHALEFET DEĞİL

Özgür Özel'in Yeni Parti'nin kuruluş sürecini resmen ilan etmesinin ardından Meclis'teki sandalye dağılımı da değişiyor. Yeni Parti 91 milletvekili ile ana muhalefet partisi konumunu alırken, Türk siyasi tarihinde kurulduğu gün ana muhalefet partisi olan başka bir parti bulunmuyor.

CHP artık ana muhalefet değilCHP artık ana muhalefet değilGündem

SİLAH BIRAKMAYAN PKK'YA KADEMELİ FORMÜL: ÇERÇEVE YASADA DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Önümüzdeki hafta Meclis gündemine gelmesi beklenen iktidarın "Terörsüz Türkiye" olarak adlandırdığı çözüm süreci kapsamında hazırlanan çerçeve yasasının aşamalı olarak uygulanacağı belirtildi.

Silah bırakmayan PKK'ya kademeli formül: Çerçeve yasada detaylar ortaya çıktıSilah bırakmayan PKK'ya kademeli formül: Çerçeve yasada detaylar ortaya çıktıGündem

YAZAR

İNANÇ UYSAL: İMRALI’DAN GELEN MEKTUP

İmralı’dan gelen mektupİmralı’dan gelen mektupGündem

DÜNYA – YENİÇAĞ

SAVAŞIN VURDUĞU DUBAİ’DEN TURİST GETİRENE BÜYÜK ÖDÜL

Orta Doğu'da yaşanan savaşın ardından turizmde önemli kayıplar yaşayan Dubai, ziyaretçi sayısını yeniden artırmak için dikkat çeken bir kampanya başlattı. Yurt dışındaki aile üyelerini veya arkadaşlarını Dubai'ye davet edenlere binlerce dirhem değerinde ödüller verilecek.

Savaşın vurduğu Dubai’den turist getirene büyük ödülSavaşın vurduğu Dubai’den turist getirene büyük ödülDünya

İRAN'DAN NATO ANKARA BİLDİRİSİNE YANIT: MÜZAKERE MASASINI BOMBALAYAN ABD VE İSRAİL'DİR

İran, NATO Ankara Zirvesi Bildirisi'ne tepki gösterdi. Bildirinin İran'a yönelik kısmı "temelsiz ve siyasi motivasyonlu" olarak nitelendirildi. Tahran yönetimi, bildirideki iddiaları kesin bir dille reddettiğini açıkladı.

İran'dan NATO Ankara bildirisine yanıt: Müzakere masasını bombalayan ABD ve İsrail'dirİran'dan NATO Ankara bildirisine yanıt: Müzakere masasını bombalayan ABD ve İsrail'dirDünya

RUSYA'DAN ERMENİSTAN'A TİCARET AMBARGOSU: ÜRÜN ALIMINI DURDURDULAR

Rusya, Ermenistan'dan süt ve süt ürünleri ithalatını 27 Temmuz'dan itibaren durdurma kararı aldı.

Rusya'dan Ermenistan'a ticaret ambargosu: Ürün alımını durdurdularRusya'dan Ermenistan'a ticaret ambargosu: Ürün alımını durdurdularDünya

KOLERA AFRİKA’YI KIRIP GEÇİRİYOR: ON BİNLERCE VAKA TESPİT EDİLDİ

Nijerya'nın Borno eyaletinde kolera salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 198'e yükseldi.

Kolera Afrika’yı kırıp geçiriyor: On binlerce vaka tespit edildiKolera Afrika’yı kırıp geçiriyor: On binlerce vaka tespit edildiDünya

CANLI YAYINDA SKANDAL SALDIRI: BAŞBAKANIN YÜZÜNE TÜKÜRDÜ, ALDIĞI SAKİN YANIT HAYRETE DÜŞÜRDÜ

Macaristan Başbakanı Peter Magyar, sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptığı sırada yaşlı bir adam, "Buraya gelmeye nasıl cüret ettiniz" diyerek Magyar’a tükürdü. Başbakan Magyar, saldırgandan şikayetçi olmayacağını ifade etti.

Canlı yayında skandal saldırı: Başbakanın yüzüne tükürdü, aldığı sakin yanıt hayrete düşürdüCanlı yayında skandal saldırı: Başbakanın yüzüne tükürdü, aldığı sakin yanıt hayrete düşürdüDünya

EKONOMİ

MEHMET ŞİMŞEK: KALICI REFAH ARTIŞINI SAĞLAYACAĞIZ

Mehmet Şimşek, hane halkı ve reel sektörün geleceğe dair enflasyon beklentilerindeki düşüşe 'iyileşiyor' derken açlık sınırı altında maaşla geçim derdinde olan vatandaşlar için kalıcı refah artışı nı sağlayacaklarını ifade etti.

Mehmet Şimşek: Kalıcı refah artışını sağlayacağızMehmet Şimşek: Kalıcı refah artışını sağlayacağızEkonomi

AVRO BÖLGESİ'NDE EKONOMİK AKTİVİTE 4 AY SONRA İLK KEZ YÜKSELDİ

Avro Bölgesi'nde bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), dört aylık gerilemenin ardından temmuz ayında yükseliş kaydederek 51,9 puan seviyesine çıktı.

Avro Bölgesi'nde ekonomik aktivite 4 ay sonra ilk kez yükseldiAvro Bölgesi'nde ekonomik aktivite 4 ay sonra ilk kez yükseldiEkonomi

ENFLASYONDA İBRE TERSİNE DÖNDÜ: İŞ DÜNYASININ BEKLENTİSİ DEĞİŞTİ

Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre iş dünyasının enflasyon beklentisinde ibre tersine döndü. İşte vatandaşın ve iş dünyasının enflasyon tahminleri...

Enflasyonda ibre tersine döndü: İş dünyasının beklentisi değiştiEnflasyonda ibre tersine döndü: İş dünyasının beklentisi değiştiEkonomi

RUSYA FAİZİ 25 PUAN İNDİRDİ

Rusya Merkez Bankası, politika faizini 25 baz puan düşürerek yüzde 14'e düşürdü.

Rusya faizi 25 puan indirdiRusya faizi 25 puan indirdiEkonomi

SPOR - YENİÇAĞ

BEŞİKTAŞ’TAN KEİTO NAKAMURA HAMLESİ: BONSERVİSİ DUDAK UÇUKLATTI

Siyah-beyazlıların, Reims forması giyen Japon kanat oyuncusu Keito Nakamura’yı yeniden gündemine aldığı öne sürüldü. Fransız ekibinin 25 milyon euroluk bonservis beklentisi transferin önündeki en büyük engel olarak gösteriliyor.

Beşiktaş’tan Keito Nakamura hamlesi: Bonservisi dudak uçuklattıBeşiktaş’tan Keito Nakamura hamlesi: Bonservisi dudak uçuklattıSpor