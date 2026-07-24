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YENİ Parti'nin kuruluş dilekçesinin verilmesinin ardından Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nde cuma namazını kılan Özgür Özel açıklamalarda bulunuyor.

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Öncelikle hepinizin emeğine, yüreğine sağlık. Uzun süredir zor şartlarda bizi takip eidyorsunuz. Bugün de, çok önemli bir günde bizimle birliktesiniz. Bugün Atatürk'ün; önce İstanbul sonra İzmir'in işgaliyle, artık tahammülü kalmadığında, İstanbul'dan Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkıp, rütbeleri, üniformaları, sarayları, resmi yetkileri geride bırakıp, kurtuluş ve kuruluşu örgütlemek üzere Anadolu'da çıktığı o şanlı yürüyüşün sonunda davet ettiği Heyet-i Temsiliye ile birlikte 23 Nisan 1920 günü cuma namazını kıldığı Hacı Bayram Veli Camii'ndeyiz.

"BİRİNCİ MECLİS'E GİDECEĞİZ"

Birazdan kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilerlediği yoldan ilerleyerek, her zaman olduğu gibi, Birinci Meclis'e gideceğiz ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının Birinci Meclis'i açarak hem Kurtuluş Savaşı’nı yönettiği hem de ardından kurtuluşu sağladığı o tarihi binada saygılarımızı bir kez daha sunacağız.

Mekan Hacı Bayram Veli Camii'nin avlusudur. Mekan Birinci Meclis'tir. Gün 24 Temmuz, Lozan’ın yıl dönümüdür. Bundan 103 yıl önce Sevr'i yırtıp atıp, Lozan'la Türkiye’nin tapu senedini emperyalist ülkelere kabul ettirdiğimiz, Türkiye’yi çağdaş dünyanın bağımsız bir cumhuriyeti olarak tescil ettirilen günün 103. yıl dönümündeyiz. Başta Lozan’a imzasını koyan ve imzaları alan, tapu senedimizi kabul ettiren İsmet Paşa olmak üzere tüm emeği geçenleri bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz.

Ve Sevr’in yırtılıp atıldığı; yani Orta Doğu'da ve sınırlarımız içinde, dışında birtakım anlaşmaların, hesapların, teslimiyetin yırtılıp atıldığı, bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’nin ilan edildiği ve o günden bugüne kadar o sağlam temellerin ve kolonların bizi taşıdığı yerdeyiz. Aynı kararlılıktayız. Ne Lozan'dan, ne Misak-ı Milli sınırlarından, ne Türkiye’nin bölünmez bütünlüğünden, ne partimizin ve cumhuriyetin kurucu değerlerinden bir adım, bir santim başka bir yerde değiliz."

AYRINTILAR GELECEK...