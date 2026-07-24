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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomi yönetiminin enflasyonla mücadele politikalarına ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.

Dar gelirli vatandaşın ve emeklinin giderek ağırlaşan yaşam koşulları altında ezildiği bir dönemde Bakan Şimşek, enflasyon beklentilerinin iyileştiğini ifade ederek "kalıcı refah artışı" getireceklerini söyledi.

KAĞIT ÜZERİNDE "İYİLEŞEN" BEKLENTİLER

Bakan Şimşek, hanehalkı ve reel sektörün geleceğe dair enflasyon beklentilerinde düzelmeye parmak basarak, son üç aylık dönemde hanehalkının 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi toplam 6,6 puan, reel sektörün beklentisi ise 1,2 puan gerilediğini ifade etti.

Ancak, matematiksel verilerdeki bu kağıt üzerindeki gerilemenin, market raflarındaki fahiş etiketlere ve vatandaşın her geçen gün eriyen alım gücüne ne zaman yansıyacağı ise ekonomi yönetiminin yanıtlayamadığı en büyük soru işareti olmayı sürdürüyor.

"POLİTİKAMIZ KALICI REFAH ARTIŞINI SAĞLAMAKTIR"

Mevcut ekonomik tabloyu değerlendirirken sık sık küresel etkenlere işaret eden Şimşek, jeopolitik gelişmelerin oluşturduğu belirsizliklere rağmen beklentilerin düştüğünü açıkladı. Küresel belirsizliklerin arttığı konjonktürde finansal istikrarın korunmasının kritik önem taşıdığını söyleyen Şimşek, Türkiye'nin rekabet gücündeki kalıcı artışın şu üç temel unsurla sağlanacağını açıkladı.

Uygulanan sıkı para politikaları, artan vergiler ve düşen alım gücü sokaktaki vatandaşı kara kara düşündürürken, Bakan Şimşek'in söylemlerindeki "refah" vurgusu dikkat çekti.

Enflasyonla mücadelede politikaları "kalıcı kazanımları gözeterek" belirlediklerini söyleyen Şimşek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Politikalarımızın nihai hedefi, yüksek katma değerli üretimle sürdürülebilir büyümeyi ve kalıcı refah artışını sağlamaktır."

Sokağın gerçeğiyle örtüşmeyen bu açıklamalar, aylardır kemer sıkan vatandaşın "kalıcı refaha" daha ne kadar bekleyerek ulaşacağı sorusunu yeniden gündeme getirdi.