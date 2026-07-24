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Terörsüz Türkiye kapsamında hazırlanan ve sürecin hukuki alt yapısını oluşturacak çerçeve yasanın TBMM gündemine önümüzdeki hafta gelmesi bekleniyor. İlk düzenlemenin, silahlı eyleme katılmamış ve örgüt üyeliği dışında suç isnadı bulunmayan kişiler için yapılacağı, PKK'nın sözde yöneticilerinin ise Türkiye'ye dönmelerine izin verilmeyerek Süleymaniye'de kalmalarının değerlendirildiği aktarıldı.

Türkiye gazetesinin aktardığına göre, bombalı saldırılara katılan, asker veya polislerin ölümünden sorumlu tutulan kişiler ilk aşamada çerçeve yasanın kapsamına alınmayacak.

Bu kişilerle ilgili olası infaz düzenlemelerinin sürecin ilerleyen aşamalarında ele alınacağı belirtildi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un siyasi partilere yaptığı ziyaretlerde, ilk düzenlemede örgüt yöneticilerine ilişkin bir hüküm bulunmayacağını söylediği aktarıldı. AKP kaynaklarına göre, Kandil'de bulunduğu belirtilen yaklaşık 200 üst düzey PKK yöneticisinin Türkiye'ye girişine izin verilmeyecek.

Üçüncü ülke yerine Süleymaniye seçeneği

PKK'nın sözde yöneticileri için daha önce tartışılan üçüncü ülke formülü yerine, Kuzey Irak'taki Süleymaniye'de kalmaları seçeneğinin değerlendirildiği kaydedildi. Bölgenin Bafel Talabani'nin kontrolünde olduğu belirtilirken, MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Kuzey Irak'taki temaslarında da bu konunun ele alındığı öne sürüldü.

Avrupa'da PKK'nın finans ve lobi faaliyetlerinde yer alan, ancak suç kaydı bulunmayan ya da yalnızca örgüt üyeliği suçlamasıyla karşı karşıya olan kişilerin de ilk düzenleme kapsamında Türkiye'ye dönüşlerinin önünün açılabileceği ifade edildi.

Süleymaniye planında “kontrollü alan” gerekçesi

Nefes yazarı Nuray Babacan da Türkiye'ye dönmeleri istenmeyen yaklaşık 200 kişilik PKK sözde yönetim kadrosunun Kuzey Irak'taki Süleymaniye bölgesine yerleştirilmesinin planlandığını yazdı. Babacan'ın kulisine göre, yönetim kadrosunun Türkiye'ye dönerek siyaset yapma talebine devlet kaynakları sıcak bakmadı.

PKK yöneticilerinin Kandil'in boşaltılmasının ardından Avrupa başta olmak üzere üçüncü ülkelere gönderilmesi seçeneğinin başlangıçta değerlendirildiği, ancak daha sonra bu stratejiden vazgeçildiği aktarıldı. Söz konusu kadronun yabancı istihbarat örgütleri tarafından kullanılma ihtimali nedeniyle daha kontrollü bir bölgede tutulmasının kararlaştırıldığı, Süleymaniye'nin de Türkiye'nin takip ve denetimi açısından daha uygun bulunduğu öne sürüldü.

Toplumsal uyum komisyonu kurulacak

Türkiye'ye dönecek örgüt üyelerinin toplumsal uyumunu sağlamak amacıyla ilgili bakanlıkların temsilcilerinden oluşan bir komisyon kurulması planlanıyor. Silah bırakma sürecini takip edecek güvenlik bürokrasisi mekanizmasının da teslim edilen silahlar ve Türkiye'ye dönen kişilere ilişkin Meclis'e belirli aralıklarla bilgi vermesi öngörülüyor.