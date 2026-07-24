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Kaynak: AA

Rusya Federal Bitki Sağlığı Denetim Servisinden yapılan açıklamada, Kurumun 14-21 Temmuz tarihlerinde Ermenistan'daki süt işleme tesislerinde inceleme yaptığı belirtildi.

Denetimlerde çeşitli ihlaller belirlendiği, Ermenistan'dan süt ürünleri ithalatının 27 Temmuz'dan itibaren durdurulmasına karar verildiği ifade edildi. Rusya, son dönemde Ermenistan'dan balık ürünleri, çiçek, sebze ve meyve ithalatını durdurmuş, iki ülke yetkilileri karşılıklı eleştirilerde bulunmuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan'ın Avrupa Birliği'ne girmesi halinde Rus pazarına gönderdiği ürünler için Avrasya Ekonomik Birliği standartlarının geçerli olmayacağını ifade etmişti.