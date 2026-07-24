Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) iş birliğiyle hazırlanan 2026 yılı Temmuz ayı Sektörel Enflasyon Beklentileri raporu yayımlandı. Veriler, finansal sektör uzmanları, reel sektör temsilcileri ve vatandaşın önümüzdeki bir yıla dair enflasyon öngörülerindeki farklılıkları ve vatandaşın en çok zorlandığı harcama kalemlerini ortaya koydu.

PİYASADA İBRE TERSİNE DÖNDÜ

Piyasa Katılımcıları Anketi, İktisadi Yönelim Anketi ve Hanehalkı Beklenti Anketi sonuçlarının derlenmesiyle oluşturulan verilere göre, gelecek 12 ay sonrası için yıllık tüketici enflasyonu beklentilerinde değişimler yaşandı.

Piyasa Katılımcılarına göre; bir önceki aya göre 0,14 puan artışla yüzde 23,95 seviyesine yükseldi. Reel sektörde bir önceki aya göre 0,60 puan azalışla yüzde 32,50 seviyesine geriledi. Geçtiğimiz ayda düşüş veren iş dünyası enflasyon tahminin bu ay artması dikkat çekti.

VATANDAŞ DÜŞÜŞ BEKLİYOR

Temmuz ayında Hanehalkı Beklenti Anketi, vatandaşın enflasyon algısına dair çarpıcı veriler sundu.

Hanehalkının 12 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 44,94'e gerilerken, gelecek bir yıllık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyenlerin oranı da artış gösterdi. Bu oran, bir önceki aya kıyasla 1,93 puan artarak yüzde 17,63 seviyesinde gerçekleşti.

ZAM ŞAMPİYONLARI ALGISI DEĞİŞMEDİ: GIDA VE ENERJİ

Anketin en dikkat çekici bölümlerinden biri de vatandaşın fiyat artışlarını en derinden hissettiği harcama kalemleri oldu. Hanehalkı, hem geride kalan bir yıl içinde fiyatı en çok artan hem de önümüzdeki 12 ay boyunca fiyatının en çok artmasını beklediği ürün ve hizmet grupları gıda, yakıt ve enerji oldu.

Özellikle gıda fiyatlarındaki artışa yönelik hassasiyet devam ediyor. Gıdayı, fiyatı en çok artan ürün grupları arasında ilk sıraya koyan katılımcıların payı, bir önceki aya göre 0,4 puan daha artarak yüzde 39,7'ye ulaştı.