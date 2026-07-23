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Kaynak: AA

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) örgütünün Borno Sağlık Bakanlığı’nın verilerine dayandırdığı haberde, 1 Mayıs'tan bu yana kolera salgınının hızla yayılmaya devam ettiği ifade edildi.

Salgın nedeniyle hayatını kaybeden kişilerin sayısının 198'e yükseldiği ifade edilen açıklamada, 35 bin 500'den fazla şüpheli kolera vakasının tespit edildiği belirtilirken salgının hızla yayılmasının sağlık kuruluşları üzerindeki baskıyı artırdığı, sağlık çalışanlarının artan vaka sayısına yetişmekte zorlandığı bildirildi.

TEMİZ SUYA ERİŞİM VURGUSU!

Salgının yayılmasında aşırı kalabalık yerler, temiz içme suyuna erişimin kısıtlı olması, yetersiz sanitasyon ve kötü atık yönetiminin etkili olduğuna dikkat çekildi.

MSF'nin Borno eyaletinin başkenti Maiduguri'deki Proje Tıbbi Koordinatörü Bienfait Tombola, yaptığı açıklamada, son iki ayda salgına müdahale çalışmalarını önemli ölçüde genişlettiklerini ifade ederek "Bulaş, özellikle temiz su, sanitasyon ve sağlık hizmetlerine erişim eksikliği nedeniyle salgını kontrol altına alma çabalarından daha hızlı yayılıyor." sözlerini sarf etti.