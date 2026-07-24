Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Özgür Özel CHP'den istifa etti. Özel, istifa dilekçesini imzalarken, "Vatana, millete, partimize, hepimize hayırlı olsun" dedi.

91 MİLLETVEKİLİ YENİ PARTİ'YE KATILACAK

Özgür Özel, YENİ Parti’nin kuruluş evraklarını imzalayarak Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa etti. Özel ile birlikte toplam 91 milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa ederek YENİ Parti Kurucular Kurulu’na katıldı.

YENİ PARTİNİN ADI "YENİ PARTİ" OLDU

CHP'den ayrılarak 90 milletvekili ile birlikte yeni parti kuran Özgür Özel'in partisinin adı resmen belli oldu. Özel'in yeni partisinin adı YENİ Parti oldu.

YENİ PARTİ'NİN LOGOSU BELLİ OLDU

Kamuoyunun en çok merak ettiği konu partinin logosunun ne olacağıydı. Logoda sade bir tasarım tercih edilirken büyük ve kırmızı puntolarla YENİ yazısı tercih edildi. Güneşin doğuşunu andıran bir çizgi ile ayrılan logonun alt kısmında parti yazısı yer aldı.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN İLK PAYLAŞIM

Yeni Parti'nin kuruluş dilekçesinin İçişleri Bakanlığı'na teslim edilmesinin ardından Özgür Özel ilk paylaşımını yaptı. Özel, "YENİ Parti’yi kuran, milletimizdir. İşçinin YENİ Partisi Emeklinin YENİ Partisi Memurun YENİ Partisi Esnafın YENİ Partisi Çiftçinin YENİ Partisi Kadınların YENİ Partisi Gençlerin YENİ Partisi Türkiye’nin YENİ Partisi… Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

AYRINTILAR GELECEK