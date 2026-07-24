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Kaynak: AA

Rusya Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamaya göre; ekonominin ikinci çeyrekte genel olarak ılımlı büyümesini sürdürdüğü, yaz aylarında fiyat artışları ve enflasyon beklentilerindeki yükselişin büyük ölçüde geçici faktörlerden kaynaklandığı ifade edildi.

Açıklamada, "Rusya Merkez Bankası, politika faiz oranını 25 baz puan düşürerek yüzde 14'e indirmeye karar verdi." denildi.

2026 yılı büyüme tahmininin yüzde 0-1 aralığına düşürüldüğü de açıklamada belirtildi.

Açıklamada, bankanın gelecek toplantılarda faiz kararlarını enflasyon, enflasyon beklentileri ile iç ve dış koşullardan kaynaklanan risklerin seyrine göre alacağı aktarıldı.

Mevcut para politikası çerçevesinde yıllık enflasyonun 2026 sonunda yüzde 6-7 aralığında gerçekleşmesinin beklendiği ifade edilen açıklamada, 2027’den itibaren enflasyonun hedef seviyeye dönmesinin öngörüldüğü açıklandı.

Açıklamada, hane halkı, şirketler ve finans piyasası katılımcılarının enflasyon beklentilerinin yükseldiği, yüksek beklentilerin enflasyondaki kalıcı yavaşlamayı zorlaştırabileceği belirtildi.

Banka, Haziran 2025'te Eylül 2022'den bu yana ilk kez faiz indirerek oranı yüzde 21'den 20'ye çekmiş, sonraki indirimlerle politika faizini 2025 sonunda yüzde 15,5'e, Mart 2026'da yüzde 15'e ve geçen ay yüzde 14,25'e geriletmişti.