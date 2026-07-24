Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Dış Haberler Servisi

Dubai Ekonomi ve Turizm Departmanı tarafından hayata geçirilen "Dubai Invite" programı, ülkede yaşayanları turizm elçisi olmaya teşvik ediyor. Kampanya kapsamında BAE'de ikamet eden kişiler, yurt dışından davet ettikleri ziyaretçiler sayesinde toplam değeri 3 bin BAE dirhemini aşan ödül paketlerinden faydalanabilecek. Bu paketlerde lüks otel konaklamaları, restoran indirimleri ve popüler turistik noktalara ücretsiz ya da indirimli giriş imkanları bulunuyor.

BAZI ŞARTLAR ATANIYOR

Program kapsamında her BAE sakini, 31 Ekim tarihine kadar ülkeye giriş yapan en fazla üç ziyaretçi için ödül kazanabilecek. Elde edilen avantajlar ise aralık ayı sonuna kadar kullanılabilecek.

Davet edilen kişilerin BAE'de oturma iznine sahip olmaması, geçerli turist vizesiyle giriş yapması ve kampanyaya yalnızca bir kez dahil edilmesi şartı aranıyor.

SAVAŞ TURİZMİ BALTADI

Yeni teşvik programının arkasında, İran ile ABD arasında yaşanan savaşın Körfez turizmi üzerinde oluşturduğu olumsuz etki bulunuyor.

İran'ın düzenlediği füze ve İHA saldırılarında Dubai Uluslararası Havalimanı ile dünyaca ünlü Fairmont Oteli'nin hedef alınması, kentin yıllardır oluşturduğu güvenli turizm destinasyonu algısını ciddi şekilde zedeledi.

OTELLER BOŞ KALDI

2025 yılında yaklaşık 20 milyon ziyaretçiyi ağırlayarak rekor kıran Dubai, savaşın ardından ciddi bir turist kaybıyla karşı karşıya kaldı.

Bölgedeki güvenlik endişeleri nedeniyle çok sayıda hava yolu şirketi Dubai seferlerini azaltırken, Orta Doğu rotalarını tercih eden turist sayısında da belirgin düşüş yaşandı. Turizmdeki durgunluk otellere de yansıdı. Doluluk oranları gerilerken, bazı işletme işletmeler gelirlerinin yüzde 50'den fazlasını kaybetti.

Turizmi yeniden canlandırmak isteyen sektör temsilcileri de kampanyaya destek veriyor. Dubai'nin simge otellerinden Burj Al Arab, kapsamlı yenileme çalışmaları nedeniyle 18 aylığına kapılarını kapatma kararı alırken, kentte faaliyet gösteren birçok otel ise yüzde 45'e varan indirimler, ücretsiz konaklama fırsatları ve özel kampanyalar sunmaya başladı.

48 SAATTE 10 BİNDEN FAZLA BAŞVURU!

Yerel basında yer alan bilgilere göre, "Dubai Invite" programı büyük ilgi gördü. Kampanyanın başlamasının ardından ilk 48 saat içinde 10 binden fazla başvuru yapıldığı bildirildi.

Dubai yönetimi, bu teşvikle hem turizm sektörünü yeniden hareketlendirmeyi hem de savaş sonrası bozulan ziyaretçi trafiğini eski seviyelerine çıkarmayı hedefliyor.