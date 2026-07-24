ABD-İran arasındaki savaş ve Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine kapatılması akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor
Akaryakıta bu gece dev zam: Motorin 80 liraya dayandı
ABD İran'ı, akaryakıt vatandaşın cebini vurmaya devam ediyor. Orta Doğu'daki savaşın dozu her geçen gün artarken, akaryakıta 15 günde 8. zam geliyor.Yunus Arıkan
Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını dengelemek için her ne kadar eşel mobil sistemi devreye alınsa da, zamların önüne geçemedi.
Motorine 14 günde gelen zammın ardından bugün 8. zam geliyor.
Motorine yapılacak zam, akaryakıtta tarihi bir eşik anlamına geliyor.
Brent petrol sabah saatlerinde 100 dolar seviyesinden işlem görürken, motorine bu gece yarısı gelecek zam miktarı da belli oldu.
Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre motorine bu gece yarısı 4 lira 20 kuruş zam gelecek.
Gelen zam pompa fiyatlarına yansıtılacak.
24 Temmuz 2026 Cuma günü akaryakıt fiyatları şöyle (Zamsız fiyatlar)
İSTANBUL AVRUPA YAKASI
Benzinin litresi: 67.00 TL
Motorinin litresi: 74.28 TL
LPG: 31.19 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI
Benzinin litresi: 66.35 TL
Motorinin litresi: 74.13 TL
LPG: 30.59 TL
ANKARA
Benzinin litresi: 67.97 TL
Motorinin litresi: 75.40 TL
LPG: 31.29 TL
İZMİR
Benzinin litresi: 68.25 TL
Motorinin litresi: 75.67 TL
LPG: 31.19 TL