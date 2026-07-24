Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Akaryakıta bu gece dev zam: Motorin 80 liraya dayandı

Akaryakıta bu gece dev zam: Motorin 80 liraya dayandı

ABD İran'ı, akaryakıt vatandaşın cebini vurmaya devam ediyor. Orta Doğu'daki savaşın dozu her geçen gün artarken, akaryakıta 15 günde 8. zam geliyor.

Yunus Arıkan Yunus Arıkan
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Akaryakıta bu gece dev zam: Motorin 80 liraya dayandı - Resim: 1

ABD-İran arasındaki savaş ve Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine kapatılması akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor

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Akaryakıta bu gece dev zam: Motorin 80 liraya dayandı - Resim: 2

Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını dengelemek için her ne kadar eşel mobil sistemi devreye alınsa da, zamların önüne geçemedi.

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Akaryakıta bu gece dev zam: Motorin 80 liraya dayandı - Resim: 3

Motorine 14 günde gelen zammın ardından bugün 8. zam geliyor.

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Akaryakıta bu gece dev zam: Motorin 80 liraya dayandı - Resim: 4

Motorine yapılacak zam, akaryakıtta tarihi bir eşik anlamına geliyor.

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Akaryakıta bu gece dev zam: Motorin 80 liraya dayandı - Resim: 5

Brent petrol sabah saatlerinde 100 dolar seviyesinden işlem görürken, motorine bu gece yarısı gelecek zam miktarı da belli oldu.

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Akaryakıta bu gece dev zam: Motorin 80 liraya dayandı - Resim: 6

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre motorine bu gece yarısı 4 lira 20 kuruş zam gelecek.

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Akaryakıta bu gece dev zam: Motorin 80 liraya dayandı - Resim: 7

Gelen zam pompa fiyatlarına yansıtılacak.

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Akaryakıta bu gece dev zam: Motorin 80 liraya dayandı - Resim: 8

24 Temmuz 2026 Cuma günü akaryakıt fiyatları şöyle (Zamsız fiyatlar)

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Akaryakıta bu gece dev zam: Motorin 80 liraya dayandı - Resim: 9

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzinin litresi: 67.00 TL
Motorinin litresi: 74.28 TL
LPG: 31.19 TL

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Akaryakıta bu gece dev zam: Motorin 80 liraya dayandı - Resim: 10

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzinin litresi: 66.35 TL
Motorinin litresi: 74.13 TL
LPG: 30.59 TL

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Akaryakıta bu gece dev zam: Motorin 80 liraya dayandı - Resim: 11

ANKARA

Benzinin litresi: 67.97 TL
Motorinin litresi: 75.40 TL
LPG: 31.29 TL

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Akaryakıta bu gece dev zam: Motorin 80 liraya dayandı - Resim: 12

İZMİR

Benzinin litresi: 68.25 TL
Motorinin litresi: 75.67 TL
LPG: 31.19 TL

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