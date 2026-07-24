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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş’ın, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Reims’te forma giyen Keito Nakamura ile yeniden ilgilendiği iddia edildi.

YENİDEN GÜNDEMDE

Foot Mercato’nun haberine göre siyah-beyazlılar, daha önce de gündemine gelen 25 yaşındaki Japon kanat oyuncusunun transfer şartlarını yakından takip ediyor.

REİMS’İN TALEBİ 25 MİLYON EURO

Haberde, Reims’in Keito Nakamura için 25 milyon euro bonservis talep ettiği öne sürüldü. Fransız kulübünün, oyuncuya yoğun ilgi olması nedeniyle bu rakamın altındaki teklifleri değerlendirmeye sıcak bakmadığı belirtildi.

Ayrıca ismi açıklanmayan bir kulübün yaptığı 18 milyon euroluk teklifin de Reims tarafından reddedildiği ifade edildi.

AVRUPA’DAN DA TALİPLERİ VAR

Keito Nakamura ile yalnızca Beşiktaş’ın değil, Marsilya ve Everton’ın da ilgilendiği aktarılırken, oyuncunun geleceğine ilişkin kararın transfer döneminin ilerleyen günlerinde netleşmesinin beklendiği kaydedildi.

GEÇEN SEZON 17 GOLE KATKI SAĞLADI

2025-2026 sezonunda Reims formasıyla 32 resmi maça çıkan Keito Nakamura, 14 gol ve 3 asistlik performans sergileyerek Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti.