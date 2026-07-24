Yeniçağ Gazetesi
24 Temmuz 2026 Cuma
İstanbul 21°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem Meteoroloji saat saat uyardı: 47 ilde gök gürültülü sağanak yağış

Meteoroloji saat saat uyardı: 47 ilde gök gürültülü sağanak yağış

Meteoroloji, 24 Temmuz Cuma gününe ilişkin hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre; Marmara, Karadeniz, Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu Bölgesi genelinde gök gürültülü sağanak yağışlar beklenirken, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise yüksek sıcaklıklar etkisini sürdürüyor.

Gül Devrim Koyun Gül Devrim Koyun
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Meteoroloji saat saat uyardı: 47 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 1

Sabah saatlerinde (06:00 - 12:00) Marmara'nın doğusu ve Karadeniz kıyı şeridinde başlayan yağışların, öğle saatlerinden itibaren (12:00 - 18:00) Marmara geneli, Kuzey Ege, Karadeniz ve Akdeniz'in iç kesimlerinde şiddetini artırarak yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış şeklinde görülmesi bekleniyor.

1 26
Meteoroloji saat saat uyardı: 47 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 2

Akşam (18:00 - 24:00) ve gece saatlerinde (00:00 - 06:00) ise yağışlı sistemin İç Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimlerine doğru genişleyerek etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.

2 26
Meteoroloji saat saat uyardı: 47 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 3

24 Temmuz Cuma gününe ilişkin hava durumu raporu şöyle:

3 26
Meteoroloji saat saat uyardı: 47 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 4

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, (Balıkesir dışında) Marmara, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İskenderun Körfezi çevreleri, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz’in kıyı illeri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

4 26
Meteoroloji saat saat uyardı: 47 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 5

Mevsim normalleri civarında seyretmekte olan hava sıcaklıklarının yarından itibaren (Cumartesi) kuzey ve batı kesimlerde normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.

5 26
Meteoroloji saat saat uyardı: 47 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 6

Genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde, zamanla doğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege kıyıları ile Marmara'da kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

6 26
Meteoroloji saat saat uyardı: 47 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 7

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Marmara ile Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

7 26
Meteoroloji saat saat uyardı: 47 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 8

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, (Balıkesir dışında) bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey, kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

8 26
Meteoroloji saat saat uyardı: 47 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 9

BURSA °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

9 26
Meteoroloji saat saat uyardı: 47 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 10

EGE

Parçalı, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin kıyılarında kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

10 26
Meteoroloji saat saat uyardı: 47 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 11

A.KARAHİSAR °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

DENİZLİ °C, 34°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

İZMİR °C, 33°C
Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 32°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

11 26
Meteoroloji saat saat uyardı: 47 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 12

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ve İskenderun Körfezi çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin batı kıyılarında kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

12 26
Meteoroloji saat saat uyardı: 47 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 13

ADANA °C, 34°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 34°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 33°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yer yer çok bulutlu gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

13 26
Meteoroloji saat saat uyardı: 47 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 14

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey ve batı kesimlerinin akşam saatlerinden sonra yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

14 26
Meteoroloji saat saat uyardı: 47 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 15

ANKARA °C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

NEVŞEHİR °C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

15 26
Meteoroloji saat saat uyardı: 47 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 16

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

16 26
Meteoroloji saat saat uyardı: 47 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 17

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in kıyı illerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

17 26
Meteoroloji saat saat uyardı: 47 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 18

AMASYA °C, 33°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

18 26
Meteoroloji saat saat uyardı: 47 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 19

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, bölgenin kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, Ardahan ve Kars çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

19 26
Meteoroloji saat saat uyardı: 47 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 20

ERZURUM °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

KARS °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

20 26
Meteoroloji saat saat uyardı: 47 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 21

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

21 26
Meteoroloji saat saat uyardı: 47 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 22

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısı öğle saatlerine kadar yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.

22 26
Meteoroloji saat saat uyardı: 47 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 23

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m, Görüş: İyi.

23 26
Meteoroloji saat saat uyardı: 47 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 24

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, gece saatlerinde 7; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, güneyi 1,5 ila 2,5 m, Görüş: İyi.

24 26
Meteoroloji saat saat uyardı: 47 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 25

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, doğusu zamanla çok bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güney ve güneydoğudan 3 ila 5, batısı 4 ila 6, yer yer 7, öğle saatlerinden itibaren 6 ila 8; Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, akşam saatlerine kadar batısı güneydoğudan 3 ila 5, doğusu yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Batı Akdeniz’in batısı 3,0 m, Görüş: İyi.

25 26
Meteoroloji saat saat uyardı: 47 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 26

VAN GÖLÜ


Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle ve akşam saatlerinde batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50, Görüş: İyi.

26 26
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro