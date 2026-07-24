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Kaynak: AA

S&P Global tarafından yayımlanan Avro Bölgesi temmuz ayı öncü PMI verileri açıklandı.

Verilere göre, haziran ayında 49,5 puan olarak ölçülen bileşik PMI, temmuz döneminde 51,9 puana yükseldi. Böylece bölgede ekonomik faaliyetler dört ay sonra yeniden büyüme kaydetti.

Üretimde yaşanan artış, yeni siparişlerdeki toparlanmayla desteklenirken, istihdam tarafında da yükseliş görüldü. Bu süreçte enflasyon baskılarında azalma yaşansa da fiyat artışları yüksek seviyelerde kalmayı sürdürdü.

Hizmet sektörü PMI verisi hazirandaki 49,4 puandan temmuzda 51,6 puana çıkarken, imalat PMI 52 puan olarak kaydedildi. İmalat PMI, haziran ayında 51,4 seviyesinde bulunuyordu.

Avro Bölgesi imalat sanayi üretim endeksi ise 53 puana ulaşarak Mart 2022'den bu yana en güçlü büyüme performansını gösterdi.