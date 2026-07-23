Kaynak: İHA

Macaristan Başbakanı Peter Magyar, geçtiğimiz gün sabah saatlerinde, başkent Budapeşte’deki Nyugati Tren İstasyonu’nda Ulaştırma ve Yatırım Bakanı David Vitezy ile birlikte yürüdüğü sırada canlı yayında yaşlı bir adamın tükürüklü saldırısına uğradı.

“NASIL CÜRET ETTİNİZ” DİYEREK TÜKÜRDÜ!

Magyar ve Vitezy yürürken yaşlı bir adam, "Buraya gelmeye nasıl cüret ettiniz" diyerek ikilinin olduğu yöne doğru tükürdü. Başbakan Magyar ise yaşlı adama dönüp, "Size afiyet diliyorum" diyerek yürümeye devam etti. Magyar, birkaç saniye sonra ise izleyicilere, "Fidesz’in geriye kalan yüzlerini" gördüklerini söyledi.

Magyar, daha sonra düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada ise, destekçilerinden morallerini bozmamalarını ve öfkelerini kontrol edemeyen insanların "anlayışa ve teselliye" ihtiyaç duyduklarını bildirdi. Magyar, Macar halkının bazı kesimlerine yerleşen nefretin sorumlusunun eski Başbakan Viktor Orban ile hükümetinin yürüttüğünü söylediği "kamu kaynaklarıyla finanse edilen siyasi propaganda" olduğunu belirtti.

ŞİKAYETÇİ OLMAYACAK!

Magyar, daha sonra sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada saldırganı "Fidesz laması" olarak nitelendirdi, ancak saldırgandan şikayetçi olmayacağını açıkladı. Magyar, saldırgana öfke duymadığını da ifade ederek, saldırganın bir dahaki sefere düşmanlığını "yüzüne karşı" göstermesini talep etti.