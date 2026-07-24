Vergi kaydı olup Bağ-Kur’u olmayanlara müjde: Emsal Yargıtay kararları ortaya çıktı

Ancak 4956 sayılı Kanun ile 1479 sayılı Kanun'a eklenen geçici 18. madde uyarınca; 4 Ekim 2000 tarihine kadar tescilini yaptırmamış olanların sigortalılık hak ve yükümlülükleri bu tarihten itibaren başlatılmıştı. Süresi içerisinde Kuruma yazılı başvuruda bulunmayan ve prim borçlarını ödemeyenlerin eski vergi kaydı dönemleri sigortalılık süresi olarak değerlendirilmemekte.