Tahsildaroğlu marka peynirde ölümcül Listeria bakterisi tespit edildi: Binlerce markette satılıyor

LİSTERİA BAKTERİSİNİN TEHLİKELERİ NELERDİR?

Az pişmiş et ürünlerinde, taze sebze ve meyvelerde, dondurulmuş gıdalarda ve pastörize edilmemiş süt ürünlerinde görülebilen 'listeria bakterisi', özellikle hamile ve bebeklerde, yaşlılarda ya da kronik rahatsızlığı bulunan

ve bağışıklık sistemi zayıf olan insanlarda hayati tehlikelere neden olabilir.