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Kaynak: Haber Merkezi

YENİÇAĞ - 24 Haziran 2026 Çarşamba gününe dair gelişen önemli olayları sizin için derledik. Dünya haberlerinden siyasetteki gelişmelere, gündemden spor ve ekonomiye, özel haber ve köşe yazılarımızdan sosyal medyada öne çıkanlara kadar A'dan Z'ye güncel gelişmeler ile karşınızdayız. İşte bugün gündeme dair bilmeniz gereken önemli başlıklar...

GÜNDEM YENİÇAĞ

ÜMİT ÖZDAĞ'A ŞEYH SAİT DAVASINDA HAPİS CEZASI

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın Şeyh Sait'e yönelik söylemleri hakkında açılan davada karar çıktı. Özdağ'a verilen hapis cezası para cezasına çevrildi.

MARTI TAG'A ERİŞİM ENGELİ: TAKSİCİLER DAVASINDA KARAR ÇIKTI

Paylaşımlı yolculuk uygulaması Martı TAG ve taksiciler arasındaki davada mahkeme karar verdi. Martı TAG'a haksız rekabet oluşturduğu gerekçesiyle erişim engeli geldi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: ÇOK BAŞLI MUHALEFET ZARAR VERİYOR

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM'deki grup toplantısında açıklamalarda bulundu. "Çok başlı muhalefet zarar veriyor." diyen Erdoğan, muhalefeti Meclis'teki çalışmalarda daha yapıcı olmaya davet etti.

IŞİD ANKARA’DA POLİSLE ÇATIŞTI: BİR TERÖRİST ÖLÜ ELE GEÇİRİLDİ

Ankara'da IŞİD mensubu karı- koca Polis Özel Harekat (PÖH) ekipleri ile çatışmaya girdi. Çatışmada IŞİD mensubu terörist öldürülerek etkisiz hale getirilirken, aynı örgüte mensup karısı ise yaralı olarak yakalandı.

YENİÇAĞ'IN MANŞETİ SAĞLIK TERÖRÜNÜ DURDURDU: HATAY EMNİYETİ OPERASYON DÜZENLEDİ

YENİÇAĞ'ın ortaya çıkardığı kaçak implant, porselen diş ve protez diş üretip Türkiye'nin dört bir yanına sevkiyatını yapan imalathaneye polis baskını yapıldı. Baskında piyasa değeri yüksek olan ve diş yapımında kullanılan çok sayıda cihaz ve malzeme ele geçirildi.

KRONİK HASTA İLAÇLARINI KAÇIRAN ŞEBEKE ÇÖKERTİLDİ: ECZACI KİMLİĞİ ALTINDA KİRLİ TEZGAH

İstanbul polis umut tacirlerini yönelik düzenlediği operasyonda 19 kişiyi gözaltına alındı. İddiaya göre 19 eczacı kronik hastalıkların tedavisinde kullanılan yüksek maliyetli ilaçları yurt dışına kaçırdıkları ileri sürüldü.

AK PARTİ'DEN 16 YILDIR BİTİRİLEMEYEN MELEN BARAJI İÇİN 15 MİLYAR LİRALIK YENİ İHALE

İstanbul'un su sorununu 2071 yılına kadar çözmeyi planlayan Melen Barajı hikayeye döndü. 2012'de ilk kez ihaleye çıkan barajın temeli 2014'te atıldı. 16 yıldır bitmeyen baraja 25 milyar lira gömüldü.

DÜNYA YENİÇAĞ

NATO VE G7 ÜLKELERİNDE TARİHİ KIRILMA: ABD'NİN 'GÜVENİLİR ORTAK' MASKESİ PARAMPARÇA

ABD merkezli dünyaca ünlü araştırma şirketi Pew Araştırma Merkezi tarafından 36 ülkede gerçekleştirilen kapsamlı bir anket, ABD’nin uluslararası arenadaki "güvenilir ortak" imajının son yıllarda radikal bir düşüş gösterdiğini ortaya koydu.

AVRUPA’DA AŞIRI SICAK KABUSU: BELÇİKA’DA ULUSAL ALARM, FRANSA’DA 58 VİLAYETTE KIRMIZI DURUM!

Avrupa genelinde etkisini gösteren olağanüstü sıcak hava dalgası hayatı felç etti. Belçika’da rekor sıcaklıklar nedeniyle ülke genelinde ulusal alarm durumuna geçilirken, Fransa’da 58 vilayette alarm seviyesi en yüksek aşama olan "kırmızıya" yükseltildi.

'ALMANYA F126 FIRKATEYN PROJESİNİ SONLANDIRMAK İSTİYOR' İDDİASI

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius’un, Alman Donanmasının en büyük silahlanma projelerinden biri olan F126 tipi fırkateyn programını sonlandırmayı değerlendirdiği ileri sürüldü.

PUTİN 'İSTANBUL'U İŞARET ETTİ: BARIŞ MÜZAKERELERİNE HAZIRIZ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile barış görüşmelerine 2022’de İstanbul’da yapılan müzakerelerde varılan mutabakatlar temelinde hazır olduklarını söyledi.

EKONOMİ YENİÇAĞ

CUMHUR'DAN ARA ZAM ÇIKIŞI: ASGARİ ÜCRET KOMİSYONU TOPLANSIN

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, temmuz ayında asgari ücrete en az enflasyon farkı kadar ara zam yapılmasını isterken, emeklilerin de son yıllarda yaşadığı gelir kaybının telafi edilmesi gerektiğini söyledi.

DOĞAL GAZDA DİKKAT ÇEKEN TABLO: FİYAT SABİT KALDI, İŞLEM HACMİ GERİLEDİ

Spot doğal gaz piyasasında referans fiyat 17 bin 153 lira olarak açıklanırken, işlem hacminde düşüş yaşandı. Günlük arz ve giriş miktarı ise 102 milyon metreküp seviyesinde gerçekleşti.

KAMU-SEN'DEN İKTİDARA MAAŞ ÇAĞRISI: ENFLASYON FARKI YETMEZ, REFAH PAYI ŞART

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, milyonlarca memur ve emeklinin gözünü çevirdiği Temmuz zammı öncesinde hükümete net mesajlar verdi. Şimdiden yüzde 5,61'e ulaşan enflasyon farkının erimeyi durdurmaya yetmeyeceğini belirten Kahveci rehaf payı çağrısında bulundu.

KUYUMCULARDA YENİ DÖNEM BAŞLADI, O ÜRÜNLERİN YAN YANA SATILMASI RESMEN YASAKLANDI

Kuyumculuk ve mücevherat sektöründe devrim niteliğinde bir şeffaflık dönemi kapıyı çaldı. Ticaret Bakanlığı, Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelik değişikliğiyle laboratuvar ortamında insan eliyle üretilen yapay taşların, doğal kıymetli taşlarla yan yana getirilmesini kesin olarak yasakladı.

SPOR YENİÇAĞ

TFF'DEN PARAGUAY MAÇI İÇİN FIFA'YA BAŞVURU: YANIT ORTAYA ÇIKTI

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Paraguay maçının tekrar edilmesi yönündeki talebi FIFA tarafından reddedildi. FIFA'nın karar gerekçesinde hakemin kullandığı ikinci saat detayı dikkat çekti.

FENERBAHÇE AMARA DİOUF İLE ANLAŞTI

Fenerbahçe, Senegal futbolunun gelecek vadeden isimlerinden Amara Diouf'u kadrosuna kattığını açıkladı. Sarı-lacivertliler, 18 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzaladı.

GÜNÜN KÖŞE YAZISI YENİÇAĞ

FATİH ERGİN: ERDOĞAN’I BEKLEYEN MUTLAK BUTLAN TEHLİKESİ

Kapıdaki Düşman filmini bilir misiniz? Etkileyici ve sürükleyici bir yapıttır.

Hollywood’un İkinci Dünya Savaşı’nın dönüm noktası olan Stalingrad Muharebesi’ni Sovyet askeri gözünden yansıttığı bu filmde, Sovyetlerin efsaneleşmiş nişancısı Vasily Zaytsev’in Alman nişancısıyla düellosu anlatılır…

SOSYAL MEYDA YENİÇAĞ

1) Ebola salgını Fransa'da endişe yarattı

Fransa'da Ebola virüsüne ilişkin gelişmeler kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Salgının ülkeye ulaştığı yönündeki haberler ve sosyal medyada dolaşan paylaşımlar kısa sürede gündem olurken, vatandaşlar yetkililerden gelecek resmi açıklamalara odaklandı. Olası vaka iddiaları nedeniyle sağlık önlemleri ve sınır kontrolleri de yeniden tartışma konusu haline geldi.

2) TBMM tarihinde bir ilk: İki aktif milletvekili evlendi

Murat Emir ile Evrim Rızvanoğlu dünyaevine girdi. Çiftin nikâhı siyaset dünyasında büyük ilgi görürken, evlilikleri Türkiye Büyük Millet Meclisi tarihinde aktif görevde bulunan iki milletvekilinin evlenmesi bakımından bir ilk olarak kayıtlara geçti.